Kadet się nie nudzi

Decydując się na naukę w klasie mundurowej, wiedziałam, na co się piszę. Bardzo lubię zajęcia terenowe, treningi na strzelnicy, wysiłek fizyczny. Moją pasją jest aktywność, adrenalina. Nie znoszę nudy i monotonii – mówi st. kpr. kdt. Klaudia Balcerak, uczennica Technikum Logistycznego z Włocławka, uczestniczka VI Zlotu Klas Mundurowych.

Koleżanki i koledzy ładowali akumulatory przed kolejnym rokiem szkolnym, odpoczywając na plażach. Pani zaś wybrała zajęcia na poligonie.

Klaudia Balcerak: To mój świadomy wybór. Lubię to. Poza tym noszę mundur, a to zobowiązuje. Jestem uczennicą klasy mundurowej w Technikum Logistycznym Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku. Gdy dowiedziałam się, że jest możliwość wyjazdu na zlot, zgodziłam się natychmiast. Byłam szczęśliwa, gdy z ponad 300 osób zostałam zakwalifikowana do 20-osobowej drużyny. Pobyt na zlocie i ćwiczenia na poligonie są najlepszą przygodą, jaką dotąd przeżyłam w mundurze. Ilu moich rówieśników może się pochwalić tym, że jeździli transporterem opancerzonym Rosomak, pokonali napalmowy tor przeszkód czy przeprawili się przez rzekę pontonem? Frajda była tym większa, że podczas pandemii i zdalnej nauki nie mogliśmy uczestniczyć w zajęciach w terenie. Teraz mogliśmy to nadrobić.