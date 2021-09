Nowe przepisy zakupowe

REKLAMA

Do zadań Rady należeć będzie określanie priorytetów modernizacyjnych, a także inicjowanie procesu definiowania wymagań sprzętowych oraz wypracowywanie opinii, ocen i wniosków na potrzeby procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego. To także Rada będzie uruchamiać procedury pilnej potrzeby operacyjnej (oznaczające skrócenie procedury zakupu danego sprzętu do minimum, w tym wyłączenie jej z prawa zamówień publicznych).

Przewodniczącym Rady Modernizacji Technicznej będzie minister obrony narodowej. Zastępcami przewodniczącego mają być szef Sztabu Generalnego WP oraz szef Agencji Uzbrojenia (gdy ta powstanie, czyli po 1 stycznia 2022 roku). W Radzie będą zasiadać również szefowie Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego oraz Departamentu Budżetowego.

Utworzenie Rady Modernizacji Technicznej to nie jedyna nowość. Od 1 stycznia 2022 roku zmieni się organ, który będzie odpowiedzialny – w imieniu MON – za zakupy nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Inspektorat Uzbrojenia MON zostanie zastąpiony przez Agencję Uzbrojenia. Co bardzo istotne, ponieważ Agencja powstanie na mocy Decyzji MON, a nie dedykowanej w tym celu ustawy, oznacza to, że będzie to instytucja wewnątrzresortowa.

Agencja Uzbrojenia będzie odpowiadać nie tylko za zakupy nowej techniki wojskowej, czyli za przygotowanie niezbędnej dokumentacji i prowadzenie postępowań. Do jej zadań będzie należeć również nadzór nad pracami badawczo-rozwojowymi realizowanymi na rzecz resortu obrony.