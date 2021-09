TELDAT nawiązuje współpracę z Northrop Grumman

TELDAT i amerykański koncern Northrop Grumman Corporation (NGC) podpisały w maju 2021 r. Memorandum of Understanding, czyli porozumienie zwiastujące współpracę biznesową związaną z rozwojem i integracją wojskowych systemów dowodzenia i kierowania.

„Nawiązanie współpracy z tak wysoko renomowanym koncernem jakim jest Northrop Grumman to powód do dumy oraz wizja niepowtarzalnych możliwości rozwoju i twórczego perspektywicznego współdziałania, które od lat TELDAT ma przyjemność pomyślnie realizować również z innym tego typu ważnym zagranicznym Partnerem gospodarczym. Nasze firmy działają w dziedzinie zaawansowanych technologii wojskowych i mają ze sobą wiele wspólnego, od najwyższych standardów etycznych, do wysoko wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej, wysokiej jakości produktów i nienagannie realizowanych kontraktów” - potwierdził Sebastian Cichocki, Prezes TELDAT.

„Współpraca TELDAT i Northrop Grumman to nie tylko sukces i możliwości biznesowe dla naszych firm, ale również ogromna szansa dla Polski, także w zakresie: zdobycia następnego obszaru globalnej promocji polskiej marki i perspektywy uzyskiwania kolejnych wpływów do budżetu naszego kraju. Nieocenione zasoby wiedzy, doświadczenie, najwyższej jakości rozwiązania oraz kompetencje, które bez wątpienia są po obu stronach zawiązanej międzynarodowej współpracy, w naszej ocenie, stanowią istotne dobro/ważną wartość dodaną, efektywnie wpłyną na proces modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP i w perspektywie będą promieniować poza granice naszego kraju, zwłaszcza w dziedzinie rozwiązań klasy C4ISR”.