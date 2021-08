Przekazanie obowiązków w PKW KFOR

Po symbolicznym przekazaniu sztandaru dowódcy podpisali protokoły i głos zabrał nowy dowódca. Mjr Paweł Żak podziękował XLIII zmianie PKW KFOR za sumienną służbę i wykonywanie obowiązków na bardzo wysokim poziomie. Zaznaczył, że przed żołnierzami XLIV zmiany stoją do zrealizowania trudne i ważne zadania zapewniając jednocześnie o profesjonalnym podejściu oraz gotowości do wypełnienia mandatowych obowiązków w Republice Kosowa. To kolejna zmiana, której trzon tworzą żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Podczas uroczystości ppłk Jacek Kafka wręczył wyróżnienia zasłużonym żołnierzom XLIII zmiany PKW KFOR.

29 sierpnia księża kapelani PKW KFOR odprawili mszę świętą za pomyślną służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz za szczęśliwy powrót żołnierzy do domów.

Źródło: PKW KFOR