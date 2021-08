Przyszli oficerowie zdawali egzaminy

„Agrykola” jest kursem oficerskim dla żołnierzy WOT pełniących terytorialną służbę wojskową. Założeniem projektu jest znalezienie urodzonych przywódców, którzy posiadają naturalne predyspozycje oraz wiedzę do tego by zostać oficerem OT. Wyłonieni we wcześniejszej kwalifikacji kandydaci zostają skierowani na 13-miesięczny kurs prowadzony w trybie stacjonarno-rotacyjnym. Pierwszy miesiąc szkolenia realizowany jest stacjonarnie, kolejne jedenaście miesięcy w systemie weekendowym, a w ostatnim miesiącu kursanci ponownie odbywają dwutygodniowe szkolenie stacjonarnie.

Program szkolenia oficerów terytorialnej służby wojskowej pod nazwą „Agrykola” został opracowany w 2017 roku przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oraz przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON. Nazwa projektu nawiązuje do szkoły podchorążych rezerwy piechoty „Agrykola”, założonej w 1941 roku przez Kedyw Komendy Głównej AK. – Agrykola była dla mnie wyzwaniem, ale również fantastycznym przeżyciem. To szansa na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności przydatnych w służbie. Bardzo duże znaczenie miała kadra CSWOT, która chętnie dzieliła się z nami specjalistyczną wiedzą i zawsze służyła pomocą, dbając o to, by zajęcia były zawsze interesujące i ciekawe. Dzięki AGRYKOLI nabyłam również większą pewność siebie, która z pewnościom przełoży się na moją dalszą służbę – dodała uczestniczka kursu, żołnierz 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, st. szer. Edyta KAMIŃSKA.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Tekst: ppor. Krzysztof Wójcik/ oficer prasowy CS WOT