Do szkoły w mundurze

Osiem tysięcy uczniów rozpocznie lub będzie kontynuowało naukę w ramach działającego od 2017 roku programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Uczniowie, poza podstawą programową, realizują też program „edukacji wojskowej”. Od 1 września ruszy już piąta edycja CWKM . – W całym programie będzie brało udział w sumie 113 szkół i 328 klas – informuje ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Szkoły, które realizują CWKM oraz OPW mogą liczyć na współpracę z MON (w tym szkolenia pod okiem żołnierzy) i dofinansowanie. Sami uczniowie po zakończeniu edukacji otrzymują np. dodatkowe punkty podczas rekrutacji do akademii wojskowych, mają też ułatwienia podczas aplikowania w szeregi armii lub możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej.

W I Liceum Ogólnokształcącym PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie uczniowie będą się uczyć w obu typach klas. Szkoła otrzymała zgodę na otwarcie kolejnych OPW, a jednostką patronacką został 10 Warszawski Pułk Samochodowy. – Prowadziliśmy nabór do czterech klas pierwszych, z czego dwie będą działały pod patronatem MON. Poza tym naukę w OPW będą kontynuować u nas uczniowie drugich klas tego programu – mówi Agnieszka Kaczyńska, dyrektor wołomińskiego liceum. Szkoła prowadzi również program CWKM. – Co roku obserwujemy rosnące zainteresowanie młodzieży ofertą edukacji wojskowej. W tym roku spokojnie moglibyśmy utworzyć jeszcze co najmniej jedną taką klasę. W sumie od 1 września będzie się u nas uczyć 380 uczniów w obu programach – informuje Agnieszka Kaczyńska.

Cyberklasy w całej Polsce

1 września naukę rozpoczną uczniowie klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. – To elitarny program „CYBER.MIL z klasą”, którego celem jest edukacja przyszłych ekspertów od bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym także specjalistów, czyli żołnierzy dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – zauważa ppłk Krzyżanowski.

W całej Polsce działalność rozpocznie 16 takich klas (po jednej w każdym województwie), a w każdej z nich będzie się uczyć maksymalnie 15 uczniów. Program będzie prowadzony przez pierwsze trzy lata nauki w liceum lub technikum i obejmie m.in.: podstawy kryptografii, historię kryptografii, podstawy algorytmiki, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem danych. Uczniowie będą brać udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, także specjalistycznych i laboratoryjnych. Czekają ich też wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

Jedną ze szkół z cyberklasą jest I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. – Mamy prawie 200-letnią tradycję, a nasza szkoła może się pochwalić wysokim poziomem jeśli chodzi o naukę przedmiotów ścisłych. W gronie naszych uczniów jest wielu laureatów i finalistów olimpiad, kilku naszych absolwentów zostało wykładowcami w Wojskowej Akademii Technicznej – podkreśla Dorota Jabłońska, dyrektor liceum. – Cieszymy się, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie 16 cyberklas w całej Polsce. To dla nas duże wyróżnienie, a dla młodzieży szersza oferta edukacyjna – mówi i dodaje, że zainteresowanie młodzieży klasą o nowym profilu było spore: o jedno miejsce ubiegało się trzech kandydatów. – Dostali się najlepsi, którzy z ocen na świadectwie i egzaminie ósmoklasisty uzyskali minimum 150 punktów na 200 możliwych. To oni już jutro rozpoczną edukację – informuje dyrektor Jabłońska.

Realizację programu będą nadzorować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Suwalska szkoła będzie też współpracować m.in. z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej, 14 Pułkiem Przeciwpancernym i lokalną Wojskową Komendą Uzupełnień. Dzięki dotacji z MON placówka zakupiła już niezbędne wyposażenie dla uczniów: komputery, tablice interaktywne, drukarki, projektory.

Programy OPW, CWKM i CYBER.MIL. z klasą są koordynowane przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.