WOT przekroczył barierę 30 tys. żołnierzy

Życzę wam, byście wybrali wojsko, bo tu można nie tylko służyć ojczyźnie, lecz także rozwijać swoje pasje i umiejętności – powiedział minister Mariusz Błaszczak w Lipinach. Szef resortu obrony narodowej obserwował w piątek wspólne ćwiczenia kadetów z tamtejszego liceum i żołnierzy wojsk obrony terytorialnej.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, odwiedził dzisiaj Lipiny, gdzie przyglądał się ćwiczeniom wojskowym na tamtejszej strzelnicy. Był to wspólny trening kadetów z lokalnego liceum i żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Cieszę się, że zdecydowaliście się na naukę właśnie tutaj – mówił minister do uczniów Liceum Ogólnokształcącego Kadetów RP. Minister wyraził nadzieję, że absolwenci tej szkoły swoją przyszłość zwiążą z Wojskiem Polskim. – Życzę wam, byście wybrali wojsko, bo tu można nie tylko służyć ojczyźnie, lecz także rozwijać swoje pasje i umiejętności – mówił szef resortu.

– Szkoła w Lipinach to przykład doskonałej współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej a lokalnym samorządem i wojskami obrony terytorialnej. To właśnie tutaj, w Lipinach, pokazujemy, jak można zgrywać ze sobą te elementy – mówił obecny na szkoleniu Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej.

– Wojska obrony terytorialnej liczą już 30 tysięcy żołnierzy – poinformował w piątek Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – To ludzie, którzy nie tylko szkolą się z wojskami operacyjnymi, lecz także pomagają lokalnym społecznościom. Form tej pomocy jest cała gama, ale wystarczy choćby spojrzeć na ich zaangażowanie w niesienie pomocy w czasie pandemii, gdy wspierali administracyjnie medyków. Za taką postawę bardzo dziękuję – mówił szef resortu obrony.

Ćwiczenia obserwował również gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT. – Z każdym tygodniem zwiększamy liczebność WOT. Jeśli nasze plany się sprawdzą, to już jutro będzie nas 30 280 – zapowiedział gen. Kukuła. Dowódca terytorialsów powiedział, że jego żołnierze to w 30% osoby z wyższym wykształceniem, średnia wieku terytorialsów to 33 lata, a co piąty z nich jest kobietą. W większości pochodzą z miast poniżej 75 tysięcy mieszkańców. – To takie miejscowości jak ta, w której dziś gościmy. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do powstawania obiektów takich ja ta strzelnica. One nie tylko wzmacniają lokalną społeczność, lecz także kształtują postawy obronne – mówił gen. Kukuła.

Wspólne szkolenie żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i uczniów Liceum Ogólnokształcącego Kadetów RP w Lipinach odbywało się na strzelnicy, która powstała w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”. Wyposażona jest ona w stanowiska, z których można strzelać w pozycji stojącej oraz leżącej. Ma sześć torów strzeleckich, na których można strzelać do tarcz na maksymalną odległość 100 metrów. Koszt jej budowy wyniósł ponad 3 mln zł.

Program „Strzelnica w powiecie” ma na celu rozbudowę infrastruktury strzeleckiej w kraju, popularyzację sportów strzeleckich oraz umożliwienie prowadzenia zorganizowanego szkolenia strzeleckiego m.in. wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych, a także żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb. O dofinansowanie budowy strzelnic mogą się ubiegać w ramach konkursu jednostki samorządowe. Wygrana będzie oznaczać uzyskanie dotacji do 80% wartości inwestycji.