Żołnierze wrócili do Polski

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował o zakończeniu operacji ze względu na pogarszające się warunki bezpieczeństwa na lotnisku w Kabulu. Dzisiaj około godziny 10 do Polski przyleciał ostatni, czternasty samolot, na którego pokładzie byli Afgańczycy oraz obywatele państw sojuszniczych.

– Dziękuję Wam za tę misje, którą wykonywaliście w ostatnich dniach. Dzięki takiej misji jak ta dbamy też o bezpieczeństwo naszego kraju. Szczególne słowa podziękowania kieruję do żołnierzy GROM i pilotów z 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Dziękuję za Wasz profesjonalizm – mówił na lotnisku minister Mariusz Błaszczak.



W połowie sierpnia utworzono most powietrzny do ewakuacji potrzebujących z zajętego przez talibów Kabulu. Jego trasa była dwuetapowa: wojskowe samoloty latały ze stolicy Afganistanu do Nawoi w Uzbekistanie. Następnie pasażerskie samoloty LOT-u zabierały uchodźców do Warszawy. W sumie wykonano 14 lotów cywilnych i 30 wojskowych. Ewakuowano 937 Afgańczyków i ponad 300 obywateli innych krajów. Polska ewakuowała nie tylko afgańskich współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego i Ambasady RP w Kabulu, ale również przebywających w Afganistanie pracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, współpracowników przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Kabulu, współpracowników Litwy, Czech, Estonii i Niemiec oraz holenderską rodzinę. – Wszystkim ewakuowanym zapewnimy wsparcie na terytorium RP. Dziękuję naszym przyjaciołom z innych krajów, z którymi tę akcję w tak szybkim tempie przeprowadzaliśmy. Zawsze możecie liczyć na Polskę – mówił wczoraj premier Morawiecki.