Intensywne szkolenia terytorialsów na północnym Mazowszu

Po blisko roku działań przeciwkryzysowych przyszedł czas na powrót do systematycznych szkoleń rotacyjnych w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W miniony weekend ponad 500 żołnierzy wzięło udział w szkoleniach indywidualnych, specjalistycznych oraz zgrywających.

W miniony weekend 5 pododdziałów z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej szkoliło się w ramach co miesięcznych szkoleń rotacyjnych, łącznie w sobotni poranek na szkolenia wyruszyło ponad 500 żołnierzy brygady. Odbywały się szkolenia zarówno na placach ćwiczeń taktycznych, na strzelnicach jak i w stałym rejonie odpowiedzialności czyli w miejscowościach na terenie północnego Mazowsza. Jedno z takich szkoleń odbyło się np. w okolicach Strzegowa w powiecie mławskim oraz w gminie Regimin.

W okolicach Regimina szkoliła się jedna z samodzielnych kompani stacjonujących w Ciechanowie. Podczas trwania szkolenia na niebie można było zaobserwować bezzałogowe statki powietrzne Fly Eye, które wykorzystane zostały jako wsparcie żołnierzy patrolujących teren gminy. Zajęcia trwały do późnych godzin nocnych, dlatego do prowadzenia działań z zakresu taktyki w terenie zalesionym wykorzystano sprzęt noktowizyjny oraz sprzęt łączności. - Żołnierze ćwiczyli organizację stanowiska dowodzenia, obsługę sprzętu zgodnie ze specjalnością, sprawdzali możliwość wykorzystania bezzałogowców do wyszukiwania i identyfikowania zamaskowanego stanowiska dowodzenia – informuje dowódca komapnii dowodzenia, por. Łukasz Porębski.