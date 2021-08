Ewakuacja z Afganistanu dobiegła końca

Czternasty samolot z ewakuowanymi z Afganistanu pasażerami wylądował dziś o 10.30 na warszawskim Okęciu. Był to ostatni lot w ramach misji ewakuacyjnej prowadzonej z opanowanego przez talibów Kabulu. – Nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie – mówił rano premier Mateusz Morawiecki. Łącznie z Afganistanu Polacy ewakuowali około 1300 osób.

– Sytuacja na lotnisku w Kabulu jest dramatyczna, dlatego razem z wojskami sojuszniczymi podjęliśmy decyzję o zakończeniu akcji ewakuacyjnej – poinformował premier Mateusz Morawiecki w czwartek rano. Biorący udział w spotkaniu z dziennikarzami minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podsumował to, co udało się zrobić dotychczas w ramach operacji. – Zorganizowaliśmy 44 loty, dzięki którym do Polski przyleciało bezpiecznie 937 Afgańczyków. Ewakuowaliśmy wszystkich Polaków, zgłaszających taką potrzebę. Wsparliśmy też naszych sojuszników. Chcę przekazać wielkie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych! – mówił Michał Dworczyk. W konferencji uczestniczył również ambasador Afganistanu w Polsce Tahir Quadiry.

Szef rządu przypomniał, że ewakuacja z Afganistanu osób, którym groziła śmierć z rąk talibów rozpoczęła się już w czerwcu, czyli wtedy gdy skończyła się misja polskich żołnierzy. – Kiedy sytuacja zaczęła się pogarszać, ściągnęliśmy do Polski pierwsze osoby – mówił Morawiecki. Od połowy sierpnia potrzebujący byli ewakuowani mostem powietrznym. Operacja odbywała się w dwóch etapach. Najpierw wojskowe samoloty leciały z Kabulu do Nawoi w Uzbekistanie. Następnie do Warszawy uchodźców zabierały pasażerskie samoloty LOT-u. Odbyło się 14 lotów cywilnych i 30 wojskowych. Ewakuowano 937 Afgańczyków i ponad 300 obywateli państw sojuszniczych.