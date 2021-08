„Projekt Wojownik” zameldował się w Słupsku

Podczas tej edycji zajęć weterani mieli także okazję trenować pod okiem Piotra Wiznera i Kamila Szczepaniaka z klubu Shark Top Team z Łodzi, specjalistów od walki w parterze i brazylijskiego jiu-jitsu, a także posparować w formule MMA. Te ostatnie zajęcia poprowadził st. szer. Mateusz Pawlik. Żołnierz 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego 7BOW ma na swoim koncie cztery zawodowe walki MMA (dwie wygrane i dwie porażki), odniósł także dwa zwycięstwa w formule K-1. – Kiedy zostałem zaproszony do udziału w „Projekcie Wojownik”, nie wahałem się ani chwili. Zdaję sobie sprawę, ile poświęcenia i wyrzeczeń wymaga wyjazd na misję, dlatego z przyjemnością podzieliłem się z weteranami swoim doświadczeniem z oktagonu – powiedział tuż po zajęciach. – Uważam, że to bardzo ważne, abyśmy mogli się spotkać i wspólnie trenować. Adrenalina i wysiłek pomagają oderwać się od codziennych problemów. Kiedy jesteś na macie, liczy się tylko tu i teraz – podkreślił starszy szeregowy.

Aby zmierzyć się z wyzwaniami rzuconymi przez trenerów, do Słupska, gdzie stacjonuje 7 Brygada, przyjechali weterani z jednostek wojskowych z całego kraju, m.in. z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 12 Dywizji Zmechanizowanej, 33 Bazy Lotnictwa Taktycznego czy 6 Batalionu Powietrznodesantowego. W sumie – prawie 30 osób. Wśród nich była także jedna kobieta – żona jednego z weteranów. – To była bardzo ciekawa edycja. Co prawda z powodu wakacji frekwencja była nieco niższa niż zazwyczaj, ale co podkreślali trenerzy, poziom sportowy był bardzo wysoki – mówi st. kpr. Paweł Wachsman z 7 Eskadry Działań Specjalnych. Żołnierz nie tylko uczestniczył w treningu, ale także pomagał w jego przygotowaniu. – Dzięki temu zobaczyłem, ile pracy wymaga zorganizowanie takiej imprezy – zaznaczył. Oprócz zajęć na macie, misjonarze wysłuchali także wykładów o tym, w jaki sposób sport pomaga w walce ze stresem, a także jak sobie radzić z zaburzeniami psychosomatycznymi.

Organizatorem „Projektu Wojownik” jest Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Pierwsze zajęcia odbyły się w 2018 roku. Od tego czasu, o ile pozwalają na to obostrzenia epidemiczne, misjonarze spotykają się na macie raz w miesiącu, za każdym razem w innej jednostce wojskowej. Do tej pory mieli okazje trenować m.in. pod okiem Jana Błachowicza, Joanny Jędrzejczyk, Daniela Omielańczuka czy Mateusza „Mastera” Masternaka. Kolejna, 32. edycja wydarzenia odbędzie się w 17 Brygadzie Zmechanizowanej.