Sprawdzian następcy BRDM-2 na Białej Górze

Znajdujemy się na terenie OC Biała Góra niedaleko Krosna Odrzańskiego. To właśnie dziś, 25 sierpnia odbędzie się testowanie prototypu LOTR w pokonaniu przeszkody wodnej na rzece Odra.

Ich zadaniem jest kompletne i jak najszybsze pozyskanie informacji o przeciwniku. Pododdziały rozpoznawcze, bo o nich mowa stanowią kluczowy element w ogólnej strukturze rodzajów wojsk. W tym przypadku dane rozpoznawcze są produktem działalności wojskowego zwiadu. Aby, do nich dotrzeć niezbędne jest zaangażowanie wyszkolonych sił i użycie niezawodnych środków do pozyskania, gromadzenia i przetwarzania informacji. Jednym z nich jest testowany w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej prototyp Lekkiego Opancerzowanego Transportera Rozpoznania – LOTR.

Tak, ponadto korzystamy z infrastruktury szkoleniowej 5 Kresowego Batalionu Saperów (17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana) oraz ich wsparcia w zakresie zabezpieczenia medycznego i technicznego przeprawy. Dziś prowadzimy badania na podstawie jednej z metodyk, w ramach badań kwalifikacyjnych państwowych pojazdów LOTR.

Długo wyczekiwany następca BRDM-2 - pływający, rozpoznawczy, opancerzony pojazd kołowy LOTR. Proszę przybliżyć historię związaną realizacją projektu, od kiedy są prowadzone badania nad prototypem pojazdu oraz kiedy zostanie wprowadzony do użytku Sił Zbrojnych RP?

Pojazd LOTR jest realizowany w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Projekt rozpoczęliśmy pod koniec 2013 roku. Obecnie trwają badania kwalifikacyjne, państwowe, które zostały zrealizowane już na poziomie około 80 procent. Planowane zakończenie okresu testowania sprzętu jest szacowane pod koniec bieżącego roku. Natomiast zamknięcie projektu przewidujemy w połowie 2022 roku. Dopiero wówczas rozpocznie się cały proces związany z ewentualnym przygotowaniem i uzgadnianiem umowy oraz zakresu dostaw seryjnych.

Jakiej konstrukcji jest pojazd i jakie właściwości posiada?

Pojazd LOTR jest polską konstrukcją. Korpus został od początku zaprojektowany i skonstruowany w firmie AMZ Kutno z wykorzystaniem komponentów uzgodnionych z zespołem nadzorującym, które weszły w skład pojazdu. Wykorzystujemy silnik wysokoprężny o normie emisji spalin EURO 3, który jest zabudowany w formie „Power-Packa”. Umożliwia to jego szybki demontaż czy w razie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia serwisu w trakcie działań operacyjnych. Ponadto pojazd ma właściwości amfibijne, które dzisiaj są sprawdzane. Badania są prowadzone przy pełnym DMC (dopuszczalna masa całkowita) pojazdu określonych w wymaganiach. Warto podkreślić, iż prędkości pływania oraz parametry manewrowości zostały osiągnięte. Podobnie z wartościami związanymi z mobilnością pojazdu. Na lądzie prędkość maksymalna, pokonywanie wzniesień, mobilność, a także inne przeszkody terenowe w postaci rowu, muru zostały pozytywnie ocenione przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Na obecnym etapie trwają sprawdzenia systemów specjalistycznych takich jak zdalnie sterowany moduł uzbrojenia oraz system masztowy.

Czy może pan przybliżyć budowę i ogólne dane techniczne transportera rozpoznawczego?

Pojazd LOTR opiera się o podwozie bazowe BÓBR - 3 opracowany w AMZ Kutno. Tego typu podwozie jest zawieszeniem niezależnym, skorupowym w postaci nadwozia typu monocoque (samonośnie). W przypadku zabudowy pod lekki opancerzony transporter rozpoznawczy przewidziany do transportu 5 żołnierzy. Podwozie to stanowi modułową konstrukcję, która umożliwia montaż dodatkowego opancerzenia czy zmianę poziomu ochrony balistycznej zgodnie ze STANAG. Pojazd posiada drzwi boczne dla każdego miejsca znajdującego się przy ścianie pojazdu, a także włazy ewakuacyjne w ilości 3, co umożliwia sprawną i bezpieczną ewakuację załogi z pojazdu zarówno w przypadku działań taktycznych, jak i ewakuacji technicznej.

Dominik Dębiński jest kierownikiem projektu Lekkiego Opancerzonego Transportera Rozpoznania w firmie AMZ Kutno. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji zabudów między innymi do pojazdów specjalnych dla służb mundurowych, a także pojazdów wojskowych.

Rozmawiała ppor. Anna Dominiak