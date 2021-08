Dołącz do zawodowców

Już w najbliższy wtorek odbędą się one w 2 Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie . Jednostka poszukuje kandydatów na stanowiska we wszystkich korpusach: szeregowych, podoficerów i oficerów. Chętni do służby w tej jednostce muszę mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub terytorialną służbę wojskową. Kwalifikacje będą połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 158 268 lub 261 158 220.

Osoby po służbie przygotowawczej, chcące wstąpić w szeregi armii zawodowej mogą zgłaszać się na kwalifikacje wojskowe w całym kraju. Choć sytuacja pandemiczna poprawiła się, niektóre jednostki nadal wymagają wcześniejszego kontaktu telefonicznego. Kandydaci muszą też pamiętać, by na wizytę w jednostce wziąć ze sobą maseczkę i jednorazowe rękawiczki.

6 września można się zgłosić na kwalifikacje do 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Tu poszukiwani są głównie kandydaci na stanowiska szeregowych zawodowych oraz podoficerów, a szczegółowy wykaz wolnych etatów można uzyskać pod nr. tel. 261 181 307.

Dwa dni później kwalifikacje odbędą się w 21 Batalionie Dowodzenia w Rzeszowie. Ochotnicy mogą aplikować na stanowiska podoficerskie i szeregowych zawodowych – zastępcy kierownika kancelarii, dowódcy obsługi, starszego technika, dowódcy obsługi w specjalnościach: administratora systemu i dowódcy aparatowni, analityka lub szyfranta. Wolne są też etaty: kierowcy celowniczego, zwiadowcy ratownika oraz kierowcy elektromechanika. W tej jednostce wymagany jest dokument potwierdzający szczepienie przeciw COVID-19. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 155 845.

6 i 20 września nabór na stanowiska szeregowych zawodowych będzie prowadził 4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku. Jednostka zaprasza na kwalifikacje przede wszystkim żołnierzy rezerwy posiadających prawo jazdy kat. C, C+E lub D. Procedury obejmują rozmowę kwalifikacyjną, weryfikację dokumentów oraz sprawdzian z wyszkolenia fizycznego. Zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt pod numerami: 261 671 251, 261 671 311, 785 308 337.

Służbę zawodową można też podjąć w jednej z krakowskich jednostek wojskowych. 7 września kwalifikacje będzie prowadził 6 Batalion Dowodzenia (tel. 261 135 538), a dzień później 6 Batalion Logistyczny (tel. 261 134 466). 14 i 28 września z kolei ochotnicy mogą się zgłosić do 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie. Jednostka prowadzi ciągły nabór ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, a obecnie szczególnie poszukiwani są kierowcy kategorii C i C+E, osoby posiadające uprawnienia energetyczne SEP oraz ratownicy medyczni. Osoby zainteresowane muszą najpierw przejść wstępną kwalifikację telefoniczną (pod nr. 261 134 551) i dopiero po niej zostaną zaproszeni do jednostki.

6 Batalion Powietrznodesantowy w Gliwicach będzie prowadził nabór na wolne stanowiska 8 i 15 września. Poszukiwani są kandydaci do służby we wszystkich korpusach. Obecnie można aplikować na stanowiska m.in. pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w specjalnościach: dowódcy plutonu, dowódcy obsługi urządzenia treningowego, zastępcy dowódcy plutonu, celowniczego, radiotelefonisty, zwiadowcy i ratownika. Na kwalifikację można się zgłosić po wcześniejszym uzgodnieniu z sekcją personalną pod nr. tel. 261 111 726.

5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie zaprasza kandydatów do służby zawodowej 14 i 28 września 2021 r. Tu aplikować mogą osoby zainteresowane służbą w korpusie podoficerów młodszych na stanowiskach dowódcy obsługi oraz dowódcy działonu. Kandydatom na szeregowych zawodowych jednostka oferuje z kolei stanowiska m.in. kierowców i kierowców w specjalnościach: elektromechaników, topografów, monterów, mechaników. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 569 644.

17 września nabór do korpusu szeregowych zawodowych będą prowadzili przedstawiciele Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Warunkiem udziału w kwalifikacjach jest przesłanie zgłoszenia na adres email: preprwp.rekrutacja@ron.mil.pl Z racji specyfiki służby w tej jednostce, kandydatom już na etapie kwalifikacji stawiane są wysokie wymagania. Dotyczą one nie tylko warunków psychofizycznych do pełnienia służby, zdyscyplinowania i kultury osobistej, ale też wyglądu – ochotnicy muszą mieć 178-180 cm wzrostu i nie mogą posiadać żadnych widocznych wad zewnętrznych oraz widocznych tatuaży. Wymagana jest też odpowiednia koordynacja ruchowa oraz zdolność szybkiego uczenia się złożonych elementów.

W każdy wtorek na kwalifikacje do służby zawodowej można się zgłosić do 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej. Obecnie jednostka prowadzi kwalifikacje do służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Poszukiwani są kandydaci na kierowców, saperów, celowniczych, strzelców, radiotelefonistów i operatorów. Ze względu na wciąż panujące obostrzenia epidemiologiczne, w kwalifikacji będzie mogło wziąć udział maksymalnie pięć osób, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr. 261 168 218.

Wiele jednostek wymaga, aby przed stawieniem się na kwalifikacje osoby zainteresowane podjęciem służby skontaktowały się i potwierdziły termin naboru. Ci, którzy planują wziąć udział w kwalifikacji powinni pamiętać, by wziąć ze sobą m.in. zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową i dowód osobisty. Byli żołnierze zawodowi muszą też pamiętać o świadectwie służby, a żołnierze NSR o zaświadczeniu o ukończeniu służby przygotowawczej. Niezbędne mogą okazać się także inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, takie jak: prawo jazdy, certyfikaty, świadectwa ukończenia szkół, uprawnienia itp. Ponadto należy zabrać: strój sportowy, przybory do pisania oraz maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe.