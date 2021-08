Wyruszyła WB GROUP Himalaya Expedition!

GRUPA WB została sponsorem tytularnym wyprawy Jelczem w Himalaje WB GROUP Himalaya Expedition. Udostępniła także opracowaną przez spółkę MindMade (wchodzącą w skład GRUPY WB) specjalną wersję Platformy Integracji Komunikacji (PIK). Uczestnicy wyprawy na całej trasie przejazdu, aż do Nepalu będą korzystali z narodowych rozwiązań łączności. - Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że dzięki naszym rozwiązaniom uczestnicy wyprawy będą mieli zapewnioną stałą bezpieczną łączność ze swoimi bliskimi. Umożliwi to także na bieżąco śledzenie losów wyprawy – powiedział podczas uroczystości pożegnania uczestników na jeleniogórskim rynku Jan Jakub Szczyrek, prezes zarządu spółki MindMade (wchodzącej w skład GRUPY WB).

Organizatorem wyprawy Jelczem w Himalaje WB GROUP Himalaya Expedition jest Maciej Pietrowicz, syn jednego z himalaistów. Postanowił po czterdziestu latach uczcić pamięć swojego ojca Jerzego i jego kolegów, a także upamiętnić wszystkie inne wyprawy w Himalaje i Karakorum. Razem z Maciejem Pietrowiczem do Nepalu wyruszyli także kierowca i mechanik Arkadiusz Peryga, operator Dariusz Majewski oraz Ryszard Włoszczowski – jeden z uczestników historycznego przedsięwzięcia z 1979 roku.

21 sierpnia czterech dzielnych ludzi wyruszyło z Jeleniej Góry ciężarówką Jelcz w drogę do Nepalu. GRUPA WB jest wsparła finansowo śmiałków, a także zintegrowała z pojazdem system komunikacji PIK. Celem Jelczem w Himalaje WB GROUP Himalaya Expedition jest upamiętnienie wyprawy zorganizowanej przez polskich himalaistów w 1979 roku na Annapurnę Południową. Podróżnicy wiozą też wsparcie humanitarne dla przytułku w Katmandu.

Przed podróżnikami ponad dziesięć tysięcy kilometrów do pokonania. Trasa prowadzi przez Słowację Węgry, Rumunię, Turcję, Iran, Pakistan i Indie aż do Nepalu. Celem wyprawy jest rozsławienie dorobku polskiego sportu górskiego, przypomnienie światu o dokonaniach Polaków w historii himalaizmu światowego oraz o zapleczu organizacyjnym Złotej Ery Polskiego Himalaizmu.

Udostępniony śmiałkom przez GRUPĘ WB system PIK pozwoli na natychmiastową wymianę głosu i danych między uczestnikami ekspedycji. Rozwiązanie opracowane przez MindMade umożliwi także na kontakt z bliskimi w kraju oraz na przekazywanie do kraju codziennych relacji z wyprawy, wysyłanie zdjęć i filmów.

- Przekazany uczestnikom wyprawy system łączności PIK jest rozwiązaniem całkowicie polskim. Co warto zaznaczyć, jest już wdrożony i wykorzystywany w bieżącej służbie przez instytucje państwowe. PIK wykorzystuje istniejącą, ogólnodostępną infrastrukturę telekomunikacyjną do stworzenia własnej, bezpiecznej sieci łączności o praktycznie nieograniczonym zasięgu. System jednocześnie integruje różne standardy łączności radiowej, co jest rozwiązaniem unikalnym na skalę światową – podkreśla Dariusz Palczewski, wiceprezes zarządu spółki MindMade.

Podróżnicy podczas wyprawy planują odwiedziny i wsparcie dzieci mieszkających w przytułku w Katmandu. Stolica Nepalu została silnie dotknięta trzęsieniem ziemi, które nawiedziło to państwo kilka lat temu. Mieszkańcy nadal odczuwają skutki klęski żywiołowej, na które nałożyła się światowa pandemia.

MindMade jest liderem w dziedzinie projektowania i wytwarzania mobilnych systemów bezprzewodowych do komunikacji specjalnej. Rozwiązania warszawskiej spółki przeznaczone są na rynek instytucjonalny, odbiorcami jest administracja publiczna, służby mundurowe i przemysł.

GRUPA WB jest zatrudniającym 1200 osób polskim producentem nowoczesnych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa, energetyki, elektromobilności i obronności.

Tekst: Dział Komunikacji GRUPY WB