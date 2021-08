Startuje kolejna edycja konkursu „Strzelnica w powiecie”

MON rozpoczyna kolejną edycję konkursu dla samorządów, które chcą wybudować na swoim terenie strzelnice. Do wyboru jest pięć wariantów strzelnic. Na budowę obiektu umożliwiającego strzelanie do 200 m z różnych rodzajów broni – ogniem pojedynczym, ciągłym i serią – można otrzymać aż 5 mln zł wsparcia. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do 15 grudnia 2021 roku.

Resort obrony narodowej ogłosił kolejną edycję konkursu na budowę strzelnic. Program „Strzelnica w powiecie” ma na celu rozbudowę infrastruktury strzeleckiej w kraju, popularyzację sportów strzeleckich oraz umożliwienie prowadzenia zorganizowanego szkolenia strzeleckiego m.in. wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych, a także żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb. O dofinansowanie budowy strzelnic mogą ubiegać się w ramach konkursu jednostki samorządowe. Wygrana będzie oznaczać uzyskanie dotacji do 80% wartości inwestycji.

– Od samorządów wymagamy wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitego kosztu inwestycji. Konieczne jest też posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której stanie obiekt, do co najmniej 31 grudnia 2033 roku – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura ds. Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, które koordynuje program budowy strzelnic.