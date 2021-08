Inauguracja VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w Wędrzynie

Obecni na zlocie uczniowie to reprezentanci najlepszych szkół wojskowych z całej Polski. Tegoroczna rekrutacja miała charakter wielopoziomowy, tzn. dyrektorzy szkół, opiekunowie indywidualnie kwalifikowali najlepszych uczniów do udziału wydarzeniu.

Od 16 sierpnia około czterystu uczniów reprezentujących wszystkie województwa rozpoczęło wymagające, tygodniowe szkolenie wojskowe. VI Centralny Zlot Klas Mundurowych to nie tylko ekscytujące ćwiczenia i spotkania z wojskiem, ale również niezapomniana przygoda. Areną letnich zmagań jest Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie oraz obiekty szkoleniowe 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Inauguracja VI Zlotu miała miejsce na lądowisku przy Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym w Wędrzynie 17 sierpnia. Odbywające się na OSPWL przedsięwzięcie organizowane jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, a jego realizacja powierzona została 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej (11DKPanc), we współpracy z 45 Wojskowym Oddziałałem Gospodarczym oraz Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Pełnomocnik ministra obrony narodowej, dyrektor Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej gen. bryg. Artur Dębczak, przyjął meldunek od dowódcy uroczystości ppłk. Andrzeja Kowalczyka (z 7 Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej 17 WBZ), po czym oddał honory sztandarom i dokonał przeglądu stojącym w szyku kadetów. Po podniesieniu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego gen. bryg Dębczak przywitał wszystkich gości, którzy przybyli na uroczystość, po czym w swoim przemówieniu zwrócił się do uczniów klas mundurowych. - Tegoroczny zlot to czas, w którym poznacie wybrane zagadnienia szkoleniowe, posiądziecie niezbędne umiejętności wojskowe. Jestem przekonany, że szkolenie realizowane przez żołnierzy z 17 WBZ – jednych z najlepszych instruktorów w Wojsku Polskim, wykorzystacie jak najlepiej. VI Centralny Zlot Klas Mundurowy uważam na otwarty.

Następnie dowódca 17 WBZ gen. bryg. Dariusz Kosowski w imieniu dowódcy 11 DKPanc, komendanta 45 WOG oraz gospodarza obiektu, komendanta OSPWL w Wędrzynie przywitał wszystkich na uroczystości VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych. - Przygotowaliśmy dla was szereg wojskowych atrakcji, które z pewnością utwierdzą was w wyborze drogi, którą już rozpoczęliście, która będzie wiodła was w szeregi Wojska Polskiego.

Po symbolicznym wręczeniu oznak identyfikacyjnych VI Zlotu Klas Mundurowych, pododdziały kadetów przegrupowały się do defilady. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa z Żagania oraz kompania honorowa wystawiona przez 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (17WBZ).

Tekst: ppor. Anna Dominiak