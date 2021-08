Wybierz się na wojskowe studia

Cztery wojskowe akademie i 14 kierunków do wyboru – to oferta edukacyjna dla osób chcących rozpocząć studia wojskowe w 2022 roku. Więcej kandydatów niż w tym roku akademickim przyjmą akademie: Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Marynarki Wojennej w Gdyni. Mniej miejsc przygotują dęblińska Szkoła Orląt i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Cztery uczelnie do wyboru

AMW zaproponuje kandydatom 140 miejsc, o pięć więcej niż obecnie. W ofercie nie pojawi się jednak logistyka i ochotnicy będą mieli do wyboru pięć zamiast sześciu kierunków. Po 20 miejsc będzie czekało na informatyce i logistyce, po 15 – na mechanice i budowie maszyn oraz nawigacji. 30 osób z kolei będzie mogło studiować systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

Więcej indeksów wręczy też wrocławska Akademia Wojsk Lądowych. W tym roku podchorążymi pierwszego roku zostanie 350 osób, w przyszłym taką szansę otrzyma 388 kandydatów. Najwięcej, bo aż 286 z nich, będzie studiować dowodzenie, pozostali informatykę (20) oraz inżynierię bezpieczeństwa (25).

Nieco mniej miejsc dla przyszłych oficerów przygotuje z kolei Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie. Tegoroczny limit przyjęć wyniósł 153, w przyszłym podchorążymi będzie mogło zostać o siedem osób mniej. Tu kandydaci będą mieli do wyboru trzy kierunki: logistykę (21 miejsc), lotnictwo i kosmonautykę (81) oraz nawigację (44).

Mniej kandydatów przyjmie też warszawska Wojskowa Akademia Techniczna. Przyszłoroczny limit będzie mniejszy od tegorocznego o 161 miejsc. Mimo to WAT będzie i tak uczelnią z największą liczbą miejsc dla maturzystów. Na pierwszy rok przyjmie 676 kandydatów. – Nasza oferta to w sumie 11 kierunków, choć jest pewna różnica w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nie będziemy rekrutować na kierunek logistyka ekonomiczna, ponownie za to otworzymy nabór na inżynierię bezpieczeństwa. Przyjmiemy na nią 20 osób – mówi Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT.

Kandydaci będą też mogli aplikować na: budownictwo (19 miejsc), chemię (11), geodezję i kartografię (26), mechanikę i budowę maszyn (37), mechatronikę (79), logistykę (61), lotnictwo i kosmonautykę (40) oraz informatykę (77). Najwięcej, bo aż 189 osób, zostanie przyjętych na elektronikę i telekomunikację, nieco mniej na kryptologię i cyberbezpieczeńtwo (117).

Rekrutacja

Jak co roku szczegółowe zasady przyszłorocznej rekrutacji zostaną określone, na wniosek rektora danej uczelni, przez ministra obrony narodowej. Być może będzie się ona odbywała według tzw. odwróconej procedury naboru (tak było w tym roku w trzech akademiach w: Warszawie, Gdyni i we Wrocławiu). Oznacza to, że kandydaci będą najpierw zdawali egzaminy wstępne, a dopiero po ich zaliczeniu i wstępnym zakwalifikowaniu na listę zostaną skierowani na badania mające zdecydować o ich zdolności – fizycznej i psychicznej – do pełnienia służby zawodowej. Kandydaci do LAW z kolei najpierw mieliby przechodzić m.in. specjalistyczne badania w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej oraz wojskowej pracowni psychologicznej, a potem być kierowani na tzw. szkolenie preselekcyjne, które jest niezbędnym elementem naboru do Szkoły Orląt. Po pozytywnym przejściu tych etapów kandydaci przystępowaliby do egzaminów wstępnych. Warunki i tryb rekrutacji na studia kandydaci poznają najpóźniej w czerwcu 2022 roku.

By ubiegać się o miejsce na wojskowych studiach, trzeba mieć co najmniej 18 lat, mieć polskie obywatelstwo oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej. Warunkami podstawowymi są też niekaralność oraz świadectwo dojrzałości. Zainteresowani będą musieli w pierwszej kolejności wypełnić kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej wybranej uczelni oraz złożyć wniosek do rektora wraz z załącznikami (m.in. życiorys i odpis skrócony aktu urodzenia).

Tegoroczny limit przyjęć na wojskowe studia wynosił 1475 miejsc, z czego najwięcej, bo aż 837, było ich na WAT. Według pierwotnych planów rekrutacja do trzech akademii: Wojsk Lądowych, Technicznej oraz Marynarki Wojennej, miała zakończyć się 31 maja (w Lotniczej Akademii Wojskowej trwała do 31 marca). Jednak ze względu m.in. na pandemię rektorzy-komendanci trzech akademii zwrócili się do MON o wydłużenie czasu rejestracji kandydatów. Ostatecznie termin składania wniosków zakończył się 2 lipca.