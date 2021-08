Święto Wojska Polskiego

W tym roku bez defilady, ale za to z piknikami w całej Polsce. Od rana trwa radosne żołnierskie świętowanie. Centralne uroczystości odbywają się w Warszawie, uczestniczy w nich m.in. zwierzchnik sił zbrojnych. – Żołnierze, dziękuję wam za służbę! – mówił Andrzej Duda na placu Piłsudskiego.

W samo południe na placu Piłsudskiego odbyła się uroczysta zmiana wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Obserwowali ją m.in. prezydent Andrzej Duda, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz oficerowie i żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nad placem Piłsudskiego przeleciały trzy samoloty TS-11 Iskra i trzy M-346 Bielik oraz trzy myśliwce F-16 Jastrząb.



Film: MON

– Zebraliśmy się dziś, w Święto Wojska Polskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, żeby oddać hołd tym, którzy walczyli w Bitwie Warszawskiej, tym, którzy uratowali niepodległość Polski oraz niepodległość Europy – mówił Mariusz Błaszczak, witając zebranych na placu Piłsudskiego mieszkańców Warszawy oraz turystów, którzy obserwowali uroczystość.

Do historycznej zwycięskiej bitwy z 1920 roku nawiązał również prezydent Andrzej Duda. – Wczoraj i dzisiaj w szczególny sposób składamy hołd przy grobach żołnierzy wielkiej Bitwy Warszawskiej. Oddajemy im cześć. To było wielkie zwycięstwo w historii świata. Bitwa zmieniła losy tamtej wojny i pozwoliła Polsce zwyciężyć – podkreślał prezydent i przypomniał, że trzeba o tym zwycięstwie pamiętać i być z niego dumnym, ale jednocześnie patrzeć w przyszłość. – Święto Wojska Polskiego to także święto przyszłości. Święto bezpieczeństwa Polski oraz Europy i świata – mówił Andrzej Duda. Zwierzchnik sił zbrojnych odniósł się też do zakończonej niedawno misji w Afganistanie. – 44 rodziny straciły swoich bliskich. To jest cena, jaką płacimy. To były jednak też heroiczne momenty solidarności międzyludzkiej – mówił Duda.

Prezydent przypomniał też o sojuszniczych zobowiązaniach. – Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pilnowanie tego, aby właśnie zobowiązania, w tym zobowiązania sojusznicze, były dotrzymywane, jest jednym z niezwykle ważnych moich obowiązków jako prezydenta Rzeczypospolitej – zapewnił prezydent. – Na Polaków sojusznicy zawsze mogą liczyć. Dotrzymamy ustaleń traktatu północnoatlantyckiego. Dotrzymamy nie tylko traktatów militarnych, ale i gospodarczych – dodał Andrzej Duda.

Zwierzchnik sił zbrojnych podziękował ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, jego współpracownikom oraz dowódcom Wojska Polskiego za pracę nad modernizacją armii. – Dziękuję za zapowiedź spektakularnego wzmocnienia naszych wojsk pancernych, za przyszły zakup najlepszego na świecie uzbrojenia, tak żeby nasi żołnierze mogli służyć bezpiecznie i skutecznie – mówił Andrzej Duda. Na koniec podziękował żołnierzom za codzienny trud służby oraz ich rodzinom za wsparcie, jakiego im udzielają.

W tym roku nie odbyła się defilada Wojska Polskiego, za to w całym kraju trwają pikniki wojskowe. W Warszawie stoiska jednostek wojskowych, pokaz sprzętu oraz umundurowania można zobaczyć na błoniach Stadionu Narodowego. – Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania – zachęcał Mariusz Błaszczak.





Z okazji Święta Wojska Polskiego przygotowaliśmy specjalne wydanie „Polski Zbrojnej”.



Mecenasami jednodniówki są Polska Grupa Zbrojeniowa, Raytheon Technologies i Poczta Polska.

Zapraszamy do lektury!