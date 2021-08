Nowi generałowie w Wojsku Polskim

Na stopień generała brygady zostali mianowani: płk Artur Kępczyński, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i szef Logistyki, płk Maciej Klisz, zastępca dowódcy wojsk obrony terytorialnej, płk Dariusz Kosowski, dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, płk Piotr Kriese, dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej, płk Maciej Siudak, dowódca 10 Brygady Logistycznej, płk Grzegorz Skorupski, radca generalny w Biurze Ministra Obrony Narodowej, oraz płk pil. Maciej Trelka, dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Paweł Soloch, szef BBN, podkreślił, że uzgodnione z kierownictwem MON-u awanse dla dowódców brygad wpisują się w politykę premiowania oficerów liniowych, a awanse dla wojskowych logistyków podkreślają znaczenie tego rodzaju wojsk w polskich siłach zbrojnych.

Prezydent wręczy akty mianowania w Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. To drugie w tym roku nominacje generalskie w Wojsku Polskim. W marcu, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prezydent mianował sześciu oficerów na stopnie generalskie.

Mianowani na stopień generała dywizji:

Gen. bryg. dr Sławomir Drumowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (dziś AWL) oraz Akademii Obrony Narodowej (ASzWoj) w Warszawie.

Służbę rozpoczął w 62 Kompanii Specjalnej, a następnie kontynuował ją w 1 Pułku Specjalnym w Lublińcu (dzisiejsza Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie kolejno zajmował stanowiska: dowódcy plutonu dywersyjno-rozpoznawczego, dowódcy kompanii specjalnej oraz zastępcy komendanta szkoły podoficerów i młodszych specjalistów operacji specjalnych. Pełnił także obowiązki szefa sekcji rozpoznawczej i dowódcy zespołu bojowego „A”. Był zastępcą dowódcy pułku, a po przeformowaniu w JWK dowódcą tej jednostki. W 2014 roku objął dowodzenie JW AGAT. Od października 2018 roku stoi na czele Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Gen. Drumowicz służył w Jugosławii oraz w Iraku. Wyróżniony został m.in.: Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką I stopnia.

Gen. bryg. Tomasz Połuch jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, kierunek: dowodzenie wojskami. W 2004 roku w Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień magistra zarządzania i dowodzenia, a w 2007 roku ukończył podyplomowe studia z zakresu przywództwa i negocjacji.

Jako podporucznik pierwsze stanowisko objął w 14 Brygadzie Zmechanizowanej, a następnie służył w 16 Brygadzie Zmechanizowanej i w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Od 2004 roku związany jest z Żandarmerią Wojskową. W strukturach ŻW zajmował różne stanowiska, np. specjalisty w Zarządzie Prewencji Komendy Głównej ŻW, szefa wydziału dowodzenia w Oddziale Specjalnym w Mińsku Mazowieckim, szefa sztabu w oddziale w Elblągu. Był też komendantem Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim, a od 2014 roku – Oddziału Specjalnego w Warszawie.

Na czele formacji stoi od 24 grudnia 2015 roku, początkowo jako pełniący obowiązki, a 1 marca 2016 roku objął stanowisko komendanta głównego ŻW.



Nominowani na stopień generała brygady:

Płk Artur Kępczyński w 1990 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową w Pile, a dwa lata później Wojskową Akademię Techniczną. Karierę wojskową zaczął w 8 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Chełmnie jako dowódca plutonu i kontynuował ją na różnych stanowiskach dowódczych i dydaktycznych do 2001 roku. Kolejne trzy lata spędził w Niemczech, gdzie zajmował stanowisko starszego oficera ds. transportu w Połączonym Dowództwie NATO w Heidelbergu. Służył także w Regionalnym Dowództwie NATO w Neapolu, gdzie zajmował się m.in. koordynacją zabezpieczenia logistycznego natowskiej operacji na Bałkanach.

Po powrocie do kraju służył w (nieistniejącym już dziś) Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku starszego specjalisty Oddziału Host Nation Support, a następnie objął podobne stanowisko w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. W IWspSZ był m.in. szefem Oddziału Interoperacyjności Logistycznej i HNS, później zastępcą szefa logistyki. Zajmował się m.in. wdrażaniem terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego w SZ opartego na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych, a w 2020 roku uczestniczył w pracach zespołu negocjującego umowę o wzmocnionej współpracy obronnej Polski i USA.

Służył w Libanie oraz Bośni i Hercegowinie. Został wyróżniony m.in. Wojskowym Krzyżem Zasługi i Brązowym Krzyżem Zasługi.

Płk Maciej Klisz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej. Studiował także w US Army War College.

W latach 1995–2003 pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 6 Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Dwukrotnie pełnił służbę w Bośni i Hercegowinie w ramach misji IFOR oraz SFOR. W 2001 roku ukończył kurs oficera wojsk powietrznodesantowych w Stanach Zjednoczonych, w tym kurs skoczka spadochronowego oraz kurs Pathfinder i Rangers. Służył w Szefostwie Działań Specjalnych, a następnie jako pierwszy polski oficer zajął stanowisko doradcy do spraw sił specjalnych w Response Operations Forces Command w Niemczech. Służbę w wojskach specjalnych kontynuował do 2016 roku, zajmując kolejne stanowiska w Dowództwie Wojsk Specjalnych oraz Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. W 2015 roku był szefem sztabu komponentu sił specjalnych NATO w Afganistanie.

Jest specjalistą w zakresie planowania operacyjnego, prowadzenia lądowych i powietrznych operacji specjalnych, działań niekonwencjonalnych. Od października 2016 roku przez trzy lata był szefem sztabu WOT-u, a od roku jest zastępcą dowódcy WOT-u.

Został odznaczony m.in. Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą Afganistanu, medalami NATO, amerykańskim medalem Brązowej Gwiazdy oraz słowackim medalem sił specjalnych.



Płk Dariusz Kosowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu i Akademii Obrony Narodowej. Służbę zawodową rozpoczął w 1 Pułku Czołgów w Elblągu na stanowisku dowódcy plutonu, następnie starszego oficera sekcji, kierownika sekcji i szefa sekcji operacyjnej kolejno w 16 Brygadzie Zmechanizowanej w Morągu, 14 Brygadzie Zmechanizowanej w Elblągu, 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie oraz Dowództwie 16 Dywizji Zmechanizowanej. Dowodził batalionem zmechanizowanym w Morągu oraz 15 Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku, pełnił obowiązki szefa sztabu 9 BKPanc, zastępcy dowódcy 15 BZ i szefa szkolenia 16 DZ. W 2018 roku objął dowodzenie 9 Brygadą Kawalerii Pancernej. Służył jako obserwator wojskowy ONZ w Gruzji oraz w PKW w Iraku, dowodził PKW w Kosowie i w czasie III zmiany RSM w Afganistanie. Od pięciu miesięcy stoi na czele 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Wyróżniony został m.in. złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz medalami za służbę na misjach.





Płk Piotr Kriese oficerskie szlify zdobywał w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, a karierę wojskową rozpoczął w jednostkach garnizonu Trzebiatów. Obejmował tam kolejno stanowiska dowódcy plutonu i dowódcy kompanii czołgów. Dowodził batalionem czołgów, a potem został szefem sekcji operacyjnej w 36 Brygadzie Zmechanizowanej, następnie szefem sztabu 36 BZ w Trzebiatowie i zastępcą dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Przez trzy lata (2012–2015) stał na czele Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Jest absolwentem AON. Uczestniczył w misjach: VI zmianie PKW w Iraku, dowodził też IX zmianą RSM w Afganistanie. Od marca 2020 roku jest dowódcą 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.



Płk Maciej Siudak ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową w Pile oraz WAT. Studiował także w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych Carlisle Barracks w USA.

W 1992 roku karierę zaczął od stanowiska zastępcy dowódcy batalionu czołgów ds. technicznych w 42 Pułku Zmechanizowanym. Następnie obejmował stanowiska w służbach technicznych 11 Brygady Zmechanizowanej. W 2001 roku został dowódcą batalionu logistycznego, a następnie szefem sekcji technicznej w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Służył też w sztabie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, Szefostwie Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Dowództwie Wojsk Lądowych oraz w Inspektoracie Uzbrojenia i Inspektoracie Wsparcia.

Kilkukrotnie pełnił służbę poza granicami kraju w ramach polskich kontyngentów wojskowych w Syrii, Iraku, Afganistanie. Był dowódcą PKW w Republice Czadu. W czasie zawodowej służby wojskowej wielokrotnie odznaczany medalami, m.in. „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Otrzymał także Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego, Brązowy Krzyż Zasługi i Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami.

Od kwietnia 2020 roku dowodzi 10 Opolską Brygadą Logistyczną.

Płk Grzegorz Skorupski ukończył Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania programami w systemie pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP. Jest absolwentem wielu szkoleń i kursów, m.in.: w zakresie zamówień publicznych, pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz zarządzania projektami.

Po studiach pełnił służbę wojskową w jednostkach liniowych na stanowiskach dowódczych, m.in. w 13 Brygadzie Zmechanizowanej, 9 Brygadzie Zmechanizowanej oraz Garnizonowym Ośrodku Mobilizacyjnym. W 2001 roku z Wojsk Lądowych przeszedł do Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej i rozpoczął służbę w bazie lotniczej. Zajmował kolejno wszystkie stanowiska służbowe w pionie logistyki. Był specjalistą do spraw budowy i eksploatacji sprzętu wojskowego, szczególnie techniki naziemnej, pancernej, samochodowej oraz uzbrojenia klasycznego.

W 2009 roku rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym WP, początkowo w Zarządzie Planowania Strategicznego, a następnie Zarządzie Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5. Pułkownik kolejno zajmował stanowiska głównego specjalisty w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON, a następnie dyrektora DPZ.

Obecnie pracuje w pionie Sekretarza Stanu w MON, pełniąc funkcję radcy generalnego. Nadzoruje proces modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, współuczestniczy też w pracach nad nowym modelem systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego.

Płk pil. dr Maciej Trelka z lotnictwem związał się w 1985 roku, rozpoczynając naukę w Liceum Lotniczym w Dęblinie. Następnie studiował w Szkole Orląt i w 1993 roku został promowany na podporucznika. Ukończył także Akademię Obrony Narodowej.

Służbę rozpoczął w 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile, gdzie w latach 1994–1998 był starszym pilotem klucza lotniczego eskadry lotniczej. Następnie pełnił służbę w 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu, a po jego rozformowaniu, od roku 2000 w 7 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego. W tej ostatniej jednostce kolejno obejmował stanowiska starszego pilota, dowódcy klucza, szefa sztabu i zastępcy dowódcy, aby wreszcie objąć dowodzenie tą jednostką. W 2008 roku razem z 7 Eskadrą przeniósł się z Powidza do Świdwina. Kontynuował karierę, zajmując kolejne stanowiska w 1 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego, m.in. szefa szkolenia. Tę funkcję piastował także, gdy 1 BLT została przeformowana na 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego.

W 2010 dowodził 33 Bazą Lotnictwa Transportowego, a rok później 23 Bazą Lotnictwa Taktycznego. Służył w Inspektoracie Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ. Od lutego 2019 roku dowodzi 1 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Jest pilotem wojskowym klasy mistrzowskiej. W powietrzu spędził niemal 2000 godzin, z czego półtora tysiąca w samolotach naddźwiękowych. Pilotował TS-11, MiG-29, Su-22, PZL-130, Mi-8, C-295, C-130, F-16, Hawk, Jaguar.