Przez sport do wojska!

Tylko kilka dni zostało na to, by wziąć udział w konkursie „Przez sport do wojska”. – Organizacje pozarządowe, które w nim wystartują, mają szansę na dofinansowanie różnych przedsięwzięć sportowych i obronnych. Możesz np. zorganizować maraton, w którym ja będę miał okazję wystartować! – zachęca w spocie kpr. Henryk Szost, maratończyk. Oferty można składać do MON-u do 18 sierpnia.

Celem konkursu, który ogłosiło Ministerstwo Obrony Narodowej, jest zachęcenie m.in. do podniesienia sprawności fizycznej żołnierzy, młodzieży z klas mundurowych i organizacji proobronnych oraz popularyzowanie sportów obronnych i zagadnień związanych z obronnością kraju. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać propozycje przygotowania np. kursu sprawnościowego, zawodów w biegach długodystansowych, strzelectwie czy w sportach walki, mistrzostw, szkolenia dla żołnierzy, uczniów klas mundurowych czy społeczności lokalnej.