Nowi oficerowie Wojska Polskiego

Ponad 350 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej oraz 15 Akademii Marynarki Wojennej zostało podporucznikami Wojska Polskiego. Świeżo mianowani oficerowie wkrótce zasilą szeregi m.in. inżynierii wojskowej, sił powietrznych, cyberbezpieczeństwa. – Rozwijajcie swoje talenty i nigdy się nie poddawajcie! – powiedział płk prof. Przemysław Wachulak, rektor komendant WAT.

Promocja na pierwszy stopień oficerski studentów, którzy ukończyli Wojskową Akademię Techniczną, odbyła się w sobotę na placu Piłsudskiego w Warszawie. – Nowymi oficerami Wojska Polskiego zostało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego – mówi Ewa Jankiewicz, rzeczniczka prasowa WAT-u. Wśród nich po raz pierwszy w historii znalazła się ambasadorka Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni ppor. Aleksandra Szczegielniak-Rekiel (reprezentująca tę instytucję w środowisku studenckim), która wzięła udział w programie NCBC i podczas studiów w WAT rozwijała swoje umiejętności informatyczne.

– Drodzy absolwenci, dziś cała kadra Wojskowej Akademii Technicznej jest z was bardzo dumna. Jesteście najwspanialszym wzorem do naśladowania dla młodszych pokoleń – mówił podczas uroczystości płk prof. Przemysław Wachulak, rektor komendant WAT. – Promocja na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego to początek zawodowej drogi. Służba oficera to misja odpowiedzialna, niełatwa, ale jednocześnie chlubna i dająca mnóstwo satysfakcji. To przede wszystkim olbrzymie zobowiązanie wobec Rzeczypospolitej Polskiej, wymagające poświęceń w imię wartości najwyższych – przypominał oficerom rektor komendant.