Terytorialsi na śmigłach i na morzu

W ciągu niespełna tygodnia żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej najpierw wzięli udział w szkoleniu przerzutu śmigłowcem, a później przeszli na okręcie Marynarki Wojennej w ramach ćwiczeń „Wargacz-21”. Nasi żołnierze muszą być przygotowali do przerzutu w obszar działania różnymi środkami transportu - mówią dowódcy.

W ćwiczeniach na poligonie wojskowym w Wędrzynie wzięło w nich udział 120 żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej: 141 batalionu lekkiej piechoty z Choszczna i 142 batalionu lekkiej piechoty z Trzebiatowa. Szkolenie na wielozadaniowych śmigłowcach Mi-8 i Mi-17 było zwieńczeniem całego cyklu, który trwa w brygadzie od początku roku. Odbyły się już zajęcia teoretyczne i statyczne z wykorzystaniem makiety śmigłowca. Ostatnie szkolenie przed desantem odbyło się już na lotnisku polowym w Wędrzynie, gdzie terytorialsi zgrali swoją taktykę z procedurami obowiązującymi załogę śmigłowca.

Dla większości żołnierzy było to nowe doświadczenie. - Na co dzień projektuję modele w 3D, zajmuję się też stolarstwem artystycznym, a dziś będę latał śmigłowcem! Jedni lubią chodzić do lasu na grzyby, a ja uważam, że można robić rzeczy dużo ciekawsze, jak latanie nad lasem w wojskowym śmigłowcu - mówił przed swoim lotem Rafał Korczowski. Te doświadczenia terytorialsi wykorzystają jesienią podczas manewrów Victory Eagle z amerykańską armią.