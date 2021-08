Cichy bohater CS WOT

„Niesienie pomocy innym to mój żołnierski obowiązek. Cieszę się, że w tym wypadku mogłem pomóc i uratować życie Panu Władysławowi. Tym samym apeluję do wszystkich aby uczyli się udzielać pierwszej pomocy, ponieważ nikt z nas nie jest wstanie przewidzieć kiedy ta umiejętność się mu przyda. Panu Władysławowi życzę dużo zdrowia i szybkiego powrotu do rodzinnego domu.” – powiedział kpt. Rafał RYLICH – żołnierz Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Kapitan Rafał Rylich pełni terytorialną służbę wojskową w Centrum Szkolenia WOT w Toruniu od sierpnia 2020 r. Dnia 26 maja br. w czasie pozasłużbowym, jadąc samochodem na drodze krajowej nr 10, w miejscowości Czernikowo, zauważył zatrzymany na światłach pojazd z nieruszającym się kierowcą. Pan kpt. Rylich natychmiast zatrzymał się, sprawdził czynności życiowe poszkodowanego i po stwierdzeniu braku oddechu, wyjął go z samochodu i rozpoczął prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej. Po około 20 minutach na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe oraz śmigłowiec LPR, który zabrał poszkodowanego do szpitala.

REKLAMA

O działaniach ratowniczych podjętych przez kapitana Rylicha jego przełożeni w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej dowiedzieli się dopiero po otrzymaniu oficjalnych podziękowań za podjęte działania od poszkodowanego Pana Władysława. „ W dniu 26 maja 2021 r., jadąc autem dostałem rozległego zawału. Pan Rylich natychmiast zatrzymał się i udzielił mi pomocy ratując jednocześnie moje życie. Do szpitala zostałem przetransportowany LPR, a kilka kolejnych dni spędziłem pod respiratorem. Czeka mnie jeszcze długa droga do pełnego zdrowia, ale dzięki pomocy Pana Rylicha mogę dalej żyć, za co będę mu wdzięczny do końca moich dni. Przywrócił mi wiarę w ludzi. Jestem dumny z takiej postawy jaką reprezentują Pana (Komendanta CSWOT) żołnierze.” – cyt. z otrzymanego podziękowania od Pana Władysława.

Z informacji, jakie obecnie posiadamy, pan Władysław wraca do zdrowia w sanatorium. Po powrocie do domu będzie chciał osobiście spotkać się z panem kapitanem i jeszcze raz podziękować za uratowanie życia. Warto także zaznaczyć, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej na co dzień podnoszą własne kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, żołnierze WOT bardzo często są pierwszymi osobami na miejscu wypadków, a nabyte przez nich umiejętności pomagają w ratowaniu ludzkiego życia.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Tekst: ppor. Krzysztof Wójcik/ oficer prasowy CS WOT