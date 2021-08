Tuzin medali Biało-Czerwonych

O krok od podium była dzisiaj w Tokio szer. Aleksandra Mirosław. Reprezentantka Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego wywalczyła czwartą lokatę we wspinaczce sportowej. Polka w swojej ulubionej konkurencji kombinacji – wspinaczce na czas – dotarła do finału, w którym pokonała Francuzkę Anouck Jaubert. Zawodniczka CWZS tak szybko się wspinała do wierzchołka ścianki wyznaczonego na wysokości 15 m, że wynikiem 6,84 s o 0,12 s poprawiła rekord świata ustanowiony przed rokiem przez Rosjankę Juliję Kaplinę. W rywalizacji systemem pucharowym Polka pokonała w ćwierćfinale Seo Chae-hyun z Korei Południowej, a w półfinale Japonkę Akiyo Noguchi.

W drugiej konkurencji – boulderingu – reprezentantka CWZS zajęła ostatnie, ósme miejsce. Najlepsza była Słowenka Janja Garnbret i ona z pięcioma punktami objęła prowadzenie po dwóch konkurencjach. Polka z ośmioma oczkami była druga, a trzecie miejsce z dziewięcioma punktami zajmowała Japonka Miho Nonaka. Ostatnią konkurencję kombinacji – prowadzenie – wygrała Słowenka przed Koreanką i Austriaczką Jessicą Pilz. Polka była ósma. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej triumfowała z pięcioma oczkami Słowenka, srebro zdobyła Japonka Miho Nonaka (45 pkt), a brąz jej koleżanka z reprezentacji – Noguchi (64 pkt). Polka uzyskała tę samą liczbę punktów co druga z Japonek.

W ślady Dawida Tomali i Marii Andrejczyk może pójść czwórka kajakarek i sztafeta 4x400 m mężczyzn. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i szer. Helena Wiśniewska wygrały dzisiaj wyścig eliminacyjny i awansowały do półfinału, który odbędzie się jutro na torze kajakowym Sea Forest Waterway. Polska osada uzyskała czas 1 min 33,468 s i o prawie sekundę wyprzedziła reprezentantki Niemiec. Z kolei sztafeta 4x400 m mężczyzn – w składzie: Dariusz Kowaluk, Karol Zalewski, st. szer. Jakub Krzewina i Kajetan Duszyński – z trzecim czasem – 2 min 58,55 s – awansowała do jutrzejszego finału. Szybciej pobiegli tylko Amerykanie i reprezentanci Botswany.

Blisko i daleko do medali…

Niestety, po pojedynku w repasażach szansę na medal w zapasach straciła szer. Roksana Zasina, która rywalizowała w stylu wolnym kobiet w kategorii wagowej do 53 kg. Wczoraj Polka pokonała reprezentantkę Kazachstanu Tatianę Achmetową, a potem przegrała z Japonką Mayu Mukaidą. Reprezentantce gospodarzy jednak udało się dotrzeć do finału i Zasina mogła rywalizować w repasażach o szansę na walkę o brąz. Niestety, zapaśniczka z CWZS pechowo przegrała starcie z Kamerunką Tiako Essombe. Polka 20 s przed zakończeniem walki prowadziła 4:2. Jednak Kamerunce udało się w ostatniej akcji zdobyć dwa oczka i wyrównać stan pojedynku – a ponieważ jako ostatnia zdobyła punkt, to właśnie jej przyznano zwycięstwo.

Po raz drugi rywalizowała o medal na igrzyskach olimpijskich pięcioboistka nowoczesna st. szer. Anna Maliszewska. Przed pięciu laty w Rio de Janeiro zajęła 18. miejsce. W Japonii reprezentantce CWZS nie udało się poprawić tego wyniku – wywalczyła 20. lokatę. Polka rozpoczęła rywalizację od 16. pozycji zajętej w turnieju szermierczym, w którym walczyła na szpady z każdą z konkurentek. Maliszewska wygrała 18 walk, a 17 przegrała, co przełożyło się na 208 pięciobojowych punktów. Najwięcej pojedynków – 29 – wygrała Niemka Annika Schleu i z 274 pkt została liderką w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajmowała Sehee Kim z Korei Południowej (244 pkt), a trzecie Natalya Coyle z Irlandii (238 pkt). Na pływalni najszybciej dystans 200 m stylem dowolnym pokonała Gulnaz Gubajdullina z Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Rosjanka z wynikiem 2 min 7,31 s ustanowiła nowy rekord olimpijski. Za zwycięstwo otrzymała 296 pkt. Polkę w drugiej konkurencji sklasyfikowano na 26. pozycji – osiągnęła czas 2 min 17,23 s i zdobyła 276 pkt. Z kolei w rundzie bonusowej szermierki najwięcej dodatkowych punktów – sześć za sześć zwycięstw – zdobyła Włoszka Elena Micheli. Polka nie wygrała żadnej walki i nie poprawiła swojego dorobku punktowego.

Po szermierce i pływaniu liderką klasyfikacji generalnej była Niemka Schleu (551 pkt), Maliszewska zaś zajmowała 16. miejsce (484 pkt). W trzeciej konkurencji – skokach na koniu przez przeszkody – Polka zajęła dopiero 28. pozycję. Maksymalną liczbę punktów – 300 – zdobyły Litwinki Laura Asadauskaitė i Gintarė Venčkauskaitė. Po trzech konkurencjach prowadziła Uliana Bataszowa z Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Rosjanka zgromadziła 820 oczek i o 10 wyprzedzała Koreankę Kim oraz o 11 s Węgierkę Saroltę Kovács. Polkę z 718 pkt klasyfikowano na 28. miejscu. W biegu przełajowym połączonym ze strzelaniem, który kończył rywalizację pięcioboistek, triumfowała Asadauskaitė (zdobyła 602 punkty) przed Venčkauskaitė (596 pkt) i Turczynką İlke Özyüksel (593 pkt). Polka uzyskała ósmy czas (565 pkt). W klasyfikacji generalnej zwyciężyła Brytyjka Kate French (wynikiem 1385 pkt pobiła rekord olimpijski), druga była Asadauskaitė (1370 pkt), a trzecia Kovács (1368 pkt). Polka zgromadziła 1283 oczka.

Słabszy występ na igrzyskach zanotowały również kolarki torowe, szer. rez. Urszula Łoś i szer. rez. Marlena Karwacka. Obie rywalizację w sprincie zakończyły w kwalifikacjach. Łoś z czasem 11,047 s sklasyfikowano na 25. pozycji, a Karwacką na 26. (11,083 s).

34 finały

Jutro, w przedostatnim dniu zmagań o medale igrzysk w Tokio, na olimpijskich arenach odbędą się 34 finały. W siedmiu z nich mają szanse wystartować reprezentanci Wojska Polskiego. Najwcześniej do walki ruszą maratonki. Już o północy na starcie w Sapporo stanie m.in. mar. Aleksandra Lisowska. O godzinie 5.19., o ile dwie godziny wcześniej wywalczą awans do finału, rozpoczną wyścig o medal kajakarki pływające w czwórkach na dystansie 500 m. Jedną z zawodniczek w polskiej osadzie jest szer. Helena Wiśniewska. Z kolei o godz. 9.55 kolarze torowi, mar. Szymon Sajnok i szer. rez. Daniel Staniszewski, staną na starcie do wyścigu nazywanego madisonem. O 12.30 do ostatniej konkurencji pięcioboju nowoczesnego przystąpią st. szer. Sebastian Stasiak i szer. Łukasz Gutkowski. W kolejnych finałach powalczą lekkoatleci na bieżni stadionu olimpijskiego w Tokio. O 13.40 na dystansie 1500 m ścigać się będzie szer. Michał Rozmys. Z kolei o 14.30 rozpocznie się rywalizacja sztafet 4x400 m kobiet, a 20 min później do boju ruszy sztafeta 4x400 m mężczyzn.