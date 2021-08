Kwalifikacje na Wojskową Odznakę Górską

II etap – 08-10.09 2021 r. Bieszczady ( Start z m. Duszatyn – Cisna – Smerek – Ustrzyki Górne – Wołosate)

Zgłoszenia do kwalifikacji można dokonać poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres zd.kudla@ron.mil.pl czytelnie wypełnionej (drukowanymi literami) i podpisanej przez kandydata, zeskanowanej karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku 500 KB w terminie 16-20.08.2021 r. Proszę o podawanie pełnej nazwy jednostki woskowej wraz z adresem, co umożliwi sprawniejszą dystrybucję pism zwrotnych i odznak (proszę o nie wpisywanie numerów jednostek wojskowych jeżeli jednostka posiada nazwę). Wnioski nadesłane przed i po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dużej ilość chętnych żołnierzy z jednej jednostki wojskowej (powyżej 4) proszę o przesłanie również listy zbiorczej uczestników wraz z numerami telefonów i PESEL oraz nazwą JW. w wersji edytowalnej Microsoft Word.

Jednocześnie informuję, że nie ma możliwości zakwaterowania żołnierzy na terenie jednostki wojskowej. Koszty wyżywienie i noclegu ponosi jednostka delegująca.

O zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani po zakończeniu terminu zgłoszenia pismem przesłanym do dowódców jednostek.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 uczestnicy kwalifikacji na pierwszy etap do m. Kobylany udają się własnym środkiem transportu. 1bsp zapewnia transport żołnierzom biorącym udział w kwalifikacjach w dniu 08.09.2021 r. wyjazd z 1bsp o godz. 5.00 po trasie Rzeszów – Duszatyn oraz w dniu 10.09.2021 r. po zakończonych kwalifikacjach na trasie Wołosate – Rzeszów. Stawiennictwo żołnierzy w dniu 08.09.2021 r. do godz. 4.45 – plac apelowy 1bsp.

Zgodnie z punktem 18 Regulaminu Wojskowej Odznaki Górskiej 21 BSP „Koszt wykonania odznak oraz legitymacji ponoszą uprawnieni do jej noszenia”, w związku z tym po pozytywnym zakończeniu kwalifikacji żołnierz musi uiścić opłatę w wysokości 90 zł. Odznaki, po wykonaniu zostaną przesłane na adresy kierowników jednostek administracyjnych uczestników kwalifikacji, celem wręczenia zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Uczestnicy kwalifikacji wchodzący na teren 1 bsp zostaną poddani sprawdzeniu temperatury ciała oraz muszą potwierdzić negatywny wynik wykonanego testu na COVID-19 (ważność testu nie może przekraczać 72 godziny) a podczas ich trwania muszą posiadać maseczki i stosować je zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Powinni także posiadać wypełnioną kartę wywiadu epidemiologicznego oraz oryginał karty zgłoszeniowej (do pobrania na stronie batalionu www.1bsp.wp.mil.pl w zakładce pozostałe -> Wojskowa Odznaka Górska 21 BSP), którą okażą komisji w dniu rozpoczęcia kwalifikacji w m. Kobylany.

Informacje można uzyskać także pod nr telefonu 261 15 5964 lub 261 15 5556.

Źródło: 1 bsp