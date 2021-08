Medalowy dzień Polaków!

Medalową serię w Tokio rozpoczęły kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska – w wyścigu dwójek na 500 m wywalczyły drugą lokatę. Polki przegrały o niespełna sekundę z reprezentantkami Nowej Zelandii, a o zaledwie 0,114 wyprzedziły Węgierki. Drugi medal dla Polski wywalczył dziś szer. Tadeusz Michalik . Zapaśnik stylu klasycznego z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego w kategorii do 97 kg wygrał walkę o brąz z Węgrem Aleksem Szoke. Sędziowie przerwali rywalizację na macie po niespełna dwóch minutach walki, kiedy to Polak uzyskał przewagę techniczną (prowadził 8:0). Polski zapaśnik po przymusowym sprowadzeniu rywala do parteru wykonał trzy punktowane akcje. Ostatecznie Węgier przegrał 0:10, a ostatni punkt stracił za niezasadny protest złożony przez swojego trenera w trakcie pojedynku. Zdobywając w Tokio brąz, szer. Michalik poszedł w ślady starszej siostry st. szer. Moniki Michalik , która na igrzyskach w Rio de Janeiro była trzecia (także w zapasach) w kategorii do 63 kg.

O kolejne medale walczyli na Stadionie Olimpijskim lekkoatleci. W wąskim finale konkursu rzutu młotem o miejsca na podium rywalizowały trzy Polki. Najlepiej z nich radziła sobie dwukrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk. W drugiej serii – rzutem na odległość 76 m 1 cm – objęła prowadzenie i nie oddała go do końca konkursu. W trzeciej próbie uzyskała 77,44 m, w czwartej – 78,48 m, a w szóstej – 77,02 m. W piątej serii na drugą pozycję – rzutem na odległość 75 m 49 cm – wyszła szer. Malwina Kopron. Niestety, reprezentantka CWZS krótko mogła się cieszyć ze srebra. W ostatniej kolejce Chinka Zheng Wang posłała młot na odległość 77 m 3 cm i powróciła na drugie miejsce. Kopron w ostatniej próbie nie udało się już poprawić wyniku Chinki i musiała się zadowolić brązem. Natomiast trzecia z Polek – Joanna Fiodorow – zakończyła rywalizację na siódmej pozycji (z wynikiem 73 m 83 cm). Niestety, miejsca na podium nie udało się wywalczyć jedynemu z polskich tyczkarzy Piotrowi Liskowi – z wynikiem 580 cm uplasował się tak jak Fiodorow na siódmym miejscu.





Szanse na podium

Jednodniowa przerwa w rywalizacji niekorzystnie wpłynęła na polskie żeglarki, które po ośmiu z jedenastu rozegranych wyścigów w klasie 470 zajmowały drugą lokatę ze stratą punktu do liderek z Wielkiej Brytanii. W poniedziałek na wodach zatoki Enoshima odwołano starty z powodu zbyt słabego wiatru. Natomiast dzisiaj mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar miały najgorszy dzień igrzysk, gdyż w obu wyścigach nie zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce i w klasyfikacji generalnej spadły na trzecią pozycję. Przed jutrzejszym ostatnim wyścigiem medalowym z udziałem dziesięciu najlepszych załóg pierwsze miejsce w „generalce” zajmują Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre, które zgromadziły 28 oczek. Na drugim, z 42 pkt., sklasyfikowane są Francuzki Camille Lecointre i Aloïse Retornaz. Polki tracą do reprezentantek Francji cztery oczka i mają dziewięć punktów przewagi nad Słowenkami Tiną Mrak i Veroniką Macarol, które plasują się na piątym miejscu w klasyfikacji.

Dziewiąty wyścig na wodach zatoki Enoshima wygrały Hiszpanki Silvia Mas Depares i Patricia Cantero Reina. Cztery sekundy do zwyciężczyń straciły Słowenki, a 13 s reprezentantki Turcji Beste Kaynakci i Okyanus Arikan. Dziewiąte miejsce zajęły Brytyjki, dziesiąte Francuzki, a piętnaste Polki. Nasze żeglarki dopłynęły do mety 35 s za Francuzkami. Natomiast ostatni wyścig – przed finałem medalowym – wygrały Brazylijki Fernanda Oliveira i Ana Barbachan. Drugą lokatę wywalczyły Holenderki Afrodite Zegers i Lobke Berkhout, które do zwyciężczyń straciły 27 s. Na trzeciej pozycji dopłynęły do mety Brytyjki (35 s za Brazylijkami), na piątej Francuzki (45 s), siódmej Słowenki (59 s) i dopiero na 15. Polki (1 min 56 s).

Do jutrzejszego medalowego wyścigu, który będzie punktowany podwójnie, w roli faworytek do zdobycia złota przystąpią Brytyjki. Nawet jeśli zajmą siódmą lokatę, a pierwszą wywalczą Francuzki lub Polki, zostaną mistrzyniami olimpijskimi.

Szanse na medal mają jeszcze nasi lekkoatleci szer. Michał Rozmys i kpr. Marcin Lewandowski, którzy dzisiaj na bieżni Stadionu Olimpijskiego walczyli na dystansie 1500 m. Awans do półfinału zapewnili sobie biegacze, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc w trzech biegach kwalifikacyjnych, oraz sześciu z najlepszymi notami spoza miejsc 1¬6. Rozmys rywalizował w pierwszym biegu, w którym zawodnicy uzyskali najlepsze czasy. Polak finiszował na szóstej pozycji z wynikiem 3 min 36,28 s. Triumfował Belg Ismael Debjani (z czasem 3.36,00), drugi był Kenijczyk Timothy Cheruiyot (3.36,01), a trzeci Australijczyk Oliver Hoare (3.36,09). Z dwóch pozostałych biegów lepsze czasy od Rozmysa mieli jedynie zwycięzca trzeciej serii i drugi zawodnik tego biegu. Kapral Lewandowski walczył o awans w drugiej serii. Polak na ostatnim okrążeniu przewrócił się wraz z Hiszpanem Jesusem Gomezem, ale na szczęście obu pechowcom sędziowie przyznali dodatkowe miejsca w półfinałach. Niespodzianką jest 20. czas Etiopczyka Samuela Tefery (był dziewiąty w I serii), 21. Norwega Filipa Ingebrigtsen (10. w I serii) – obaj nie zakwalifikowali się do półfinałów. Niestety, szansę na miejsce na podium stracił także szer. Konrad Bukowiecki, który nie przebrnął przez kwalifikacje w pchnięciu kulą.

Do rozdania 17 kompletów medali

W środę na olimpijskich arenach odbędzie się 17 finałów. O godzinie 8.33 rozpocznie się wyścig medalowy żeglarek w klasie 470 z udziałem mar. Agnieszki Skrzypulec i mar. Jolanty Ogar. Ponadto z reprezentantów Wojska Polskiego w finałach wystartują lekkoatleci: mar. Wojciech Nowicki i mar. Patryk Dobek. Ten pierwszy rozpocznie rywalizację w konkursie rzutu młotem około 13.15. Natomiast Dobek o 14.05 wystartuje na bieżni Stadionu Olimpijskiego – będzie walczył o medal w biegu na 800 m.

Więcej reprezentantów Wojska Polskiego zaprezentuje się jutro na olimpijskich arenach w kwalifikacjach. W kolarstwie torowym w keirinie będzie rywalizować szer. rez. Urszula Łoś (pierwsza runda o 9.10). Natomiast na Stadionie Olimpijskim o awans do finału rzutu oszczepem będą walczyć szer. Marcin Krukowski i szer. rez. Cyprian Mrzygłód (początek kwalifikacji o 2.05). Z kolei we wspinaczce sportowej o 10.00 przystąpi do rywalizacji szer. Aleksandra Mirosław. Natomiast o 4.30 rozpoczną się kwalifikacje w zapasach w stylu wolnym kobiet w kategorii wagowej 57 kg. O awans do strefy medalowej będzie walczyć szer. Jowita Wrzesień.