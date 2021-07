Powstanie było czymś niezwykłym

Latem 1944 r. mieszkańcy stolicy ruszyli do heroicznej walki. W tym roku przypada 77. rocznica tamtych wydarzeń. – Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie krew przelana przez powstańców – mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z bohaterami zrywu. W uroczystości, która odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego, wziął udział także prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

– Powstańcy nie bali się, nie wahali się, nie kalkulowali i nie obliczali szans prawdopodobieństwa zwycięstwa. Po prostu chcieli wolnej Polski za wszelką cenę, również za cenę swojego życia – mówił prezydent Andrzej Duda, który tuż przed 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego spotkał się z bohaterami tego zrywu. Zwierzchnik sił zbrojnych podkreślał, że bez ich poświęcenia, bohaterstwa i przelanej krwi „nie byłoby wolnej, niepodległej Polski”.

Prezydent zaznaczył, że postawa uczestników powstania, którzy „nigdy nie utracili wewnętrznej wolności”, stała się wzorcem dla Polaków. – Wychowaliście kolejne pokolenia w wierze, że wolność da się odzyskać. Serdecznie wam za to dziękujemy. Jesteście nie tylko bohaterami Powstania Warszawskiego, ale także kolejnych pokoleń. To wasza ogromna zasługa dla suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej – zwrócił się do powstańców.

Andrzej Duda wspominał także tych, którzy polegli w czasie walk na ulicach Warszawy. – Nikt nie zwróci życia poległym, nikt nie usunie blizn, które zostały po starcie najbliższych i dramatach, które widzieliście – zaznaczył prezydent.

Obecny na uroczystości Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, mówił, że pamięć o powstaniu i jego uczestnikach jest zakorzeniona w sercu każdego mieszkańca Warszawy. – Wszyscy wspominamy wasze bohaterstwo, ale pokazujecie także, jak ważne są inne wartości: życzliwość, tolerancja i skromność. Was cechuje wręcz niebywała skromność – mówił do powstańców. – To dzięki wam Warszawa jest stolicą. Bez was nie byłoby Warszawy, bez was nie byłoby Polski. Dziękuję wam za to – podkreślał Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy przytoczył także słowa, które usłyszał od jednej z uczestniczek warszawskiego zrywu. – Podczas naszej rozmowy powiedziała: „wybaczcie nam, że Warszawa została zniszczona”. Odpowiedziałem, że Warszawa tak czy inaczej zostałaby zniszczona, ale dzięki powstańcom ma zapisane w swoim DNA, iż zawsze się podnosi i jest dumna. Tak jak Wy – zaznaczał.

Podczas uroczystości głos zabrali także uczestnicy Powstania Warszawskiego. – My walkę przegraliśmy, ale pozostawiliśmy jasny przekaz: o wolność trzeba walczyć – mówił Leszek Żukowski, do niedawna prezes Światowego Związku Żołnierzy AK. Zauważył też, że dziś „spokój zapewnia nam członkostwo w Unii Europejskiej i partnerska współpraca z sąsiadami”.

Natomiast Halina Jędrzejewska, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, zwróciła uwagę, iż pamięć o wydarzeniach z 1944 roku jest ciągle żywa. – My, powstańcy warszawscy, do końca życia będziemy pamiętać o tym, co przeżyliśmy – mówiła. – Jestem szczęśliwa, że teraz słyszę ciepłe słowa o powstaniu. Bo bez względu na to, jak trudna to była walka, jak wielkie straty poniosła Warszawa, powstanie było czymś niezwykłym. Daliśmy dowód na to, że kochamy nasze miasto, że będziemy za nie walczyć do ostatniej kropli krwi. I tak właśnie było – podkreśliła.

Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył także ordery i odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania Warszawskiego i osobom pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach.