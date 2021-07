Świętuj razem z żołnierzami!

Tegoroczne uroczystości Święta Wojska Polskiego odbędą się pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Z tej okazji na terenie całego kraju odbędą się wojskowe pikniki . – W kolejną rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 nad bolszewikami odbędą się obchody Święta Wojska Polskiego. Na festynach chcemy zachęcić wszystkich do tego, aby wstępowali do Wojska Polskiego – mówił dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Warszawa, Ossów, Solina czy Hrubieszów – w różnych miejscowościach Polski z okazji Święta Wojska Polskiego odbędą się patriotyczne pikniki. Będzie można wówczas porozmawiać z żołnierzami, zobaczyć sprzęt, jakim dysponuje armia, i jak zawsze spróbować wojskowej grochówki. – Zachęcam do wspólnego świętowania! – mówił dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Natomiast 15 sierpnia z żołnierzami będzie można się spotkać m.in.: w Gołdapi (woj. warmińsko-mazurskie), Tucholi (kujawsko-pomorskie), Brzegu (opolskie), Ozorkowie (łódzkie), Iłży (mazowieckie) i w Warszawie.

W stolicy pikniki odbędą się w aż trzech miejscach – na placu Piłsudskiego, w Muzeum Wojska Polskiego, a także na Stadionie Narodowym. – Podczas pikników będzie można porozmawiać z żołnierzami, obejrzeć wojskowy sprzęt, to także okazja do skosztowania wojskowej kuchni – zapraszał minister. Oprócz tego przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbędzie się w południe uroczysta zmiana warty. A o 19.20 wspólne śpiewanie żołnierskich pieśni. Planowany jest pokaz lotniczy i przemarsz żołnierzy z orkiestrą wojskową do Muzeum Wojska Polskiego. Dzień wcześniej, o 19.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, przy kwaterze poległych w Bitwie Warszawskiej, odbędzie się uroczysty capstrzyk.

– Zapraszam wszystkich do tego, aby porozmawiać z żołnierzami. Zachęcam, abyśmy wspólnie odczuwali dumę z postawy naszych przodków, a także z tego, że spuścizna historyczna jest cechą, wokół której są kształtowane postawy dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego – podkreślał szef MON-u. Przypomniał także, że w wielu miejscowościach na plenerowych pokazach można zobaczyć filmy o tematyce wojennej i historycznej.

Podczas pikników będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19 w mobilnych punktach szczepień.

PIKNIKI WOJSKOWE:

województwo dolnośląskie

15.08. Polkowice

województwo kujawsko-pomorskie

14.08. Rypin

15.08. Tuchola

województwo lubelskie

15.08. Hrubieszów

województwo lubuskie

15.08. Strzelce Krajeńskie

województwo łódzkie

14.08. Strzelce

15.08. Ozorków

województwo małopolskie

15.08. Biskupice

województwo mazowieckie

14.08. Ossów

15.08. Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego, Aleje Jerozolimskie 3;

15.08. Warszawa, plac Piłsudskiego

15.08. Warszawa, PGE Narodowy

15.08. Iłża

15.08. Zwoleń

15.08. Teresin

15.08. Radzymin

województwo opolskie

14.08. Kluczbork

15.08. Brzeg

województwo podkarpackie

15.08. Solina

15.08. Dynów

województwo podlaskie

14.08. Suwałki

15.08. Grajewo

15.08. Kolno

województwo pomorskie

15.08. Kościerzyna

województwo śląskie

15.08. Koziegłowy

15.08. Skoczów

województwo świętokrzyskie

15.08. Nowa Słupia

województwo warmińsko-mazurskie

15.08. Gołdap

województwo wielkopolskie

15.08. Kobylin

województwo zachodniopomorskie

15.08. Wierzchowo