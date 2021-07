Wioślarki wywalczyły pierwszy medal w Tokio

Na pierwszy medal reprezentantów Polski na igrzyskach w Tokio kibice czekali do piątego dnia rozgrywania finałów. Wioślarki przełamały złą pasę o godzinie 3.55 czasu polskiego. Nasze reprezentantki przegrały jedynie z Chinkami, a brązowy medal zdobyły Australijki. Kobus-Zawojska, Wieliczko, Sajdak i Zillmann płynęły jako czwarta i ostatnia polska osada w dzisiejszych finałach. Przed nimi męska czwórka podwójna przegrała brąz o 0,30 s. Z kolei czwórka bez sternika kobiet i dwójka podwójna mężczyzn zakończyła rywalizację na ostatnim, szóstym miejscu. Natomiast na siódmej pozycji sklasyfikowano czwórkę bez sternika, która wygrała finał B. W składzie tej osady było dwóch żołnierzy – st. szer. Michał Szpakowski i szer. Marcin Brzeziński.

Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann – to pierwsi polscy sportowcy, którzy wywalczyli medal na Igrzyskach XXXII Olimpiady. Polki zajęły drugie miejsce w rywalizacji wioślarskich osad w konkurencji czwórek podwójnych. Z kolei czwórka bez sternika z dwoma żołnierzami w składzie zakończyła starty na siódmej pozycji.

Znakomity początek żeglarek

W zatoce Enoshima, gdzie o medale Igrzysk XXXII Olimpiady walczą żeglarze, dzisiaj rozpoczęła się rywalizacja kobiet w klasie 470. Polskę reprezentują mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar-Hill. Złote medalistki wojskowych igrzysk z Wuhan w 2019 roku znakomicie rozpoczęły rywalizację. Polki wygrały dwa pierwsze wyścigi i rzecz jasna prowadzą w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajmują Francuzki Camille Lecointre i Aloïse Retornaz – w pierwszym wyścigu ukończyły rywalizację na trzeciej pozycji, a w drugim na drugiej. Natomiast trzecie w „generalce” są Brytyjki. Hannah Mills i Eilidh McIntyre w pierwszym starcie uplasowały się na czwartym miejscu, a w drugim na trzecim. Drugie miejsce w pierwszym wyścigu zajęły żeglarki z Izraela, ale gorzej uplasowały się w kolejnym, bo na 15. lokacie. Dwa następne wyścigi w klasie 470 odbędą się w czwartek.

Z mniejszym powodzeniem niż żeglarki zainaugurowała walkę o medal strzelczyni szer. Sandra Bernal. Reprezentantka Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego po pierwszym dniu eliminacji w trapie plasuje się na 19. pozycji. Polka w trzech rundach zdobyła 69 punktów. Najlepiej strzelała w pierwszej – uzyskała wówczas 24 punkty, najgorzej zaś w trzeciej – oddała trzy niecelne strzały i zdobyła 22 oczka. Tylko jedna zawodniczka była bezbłędna w trzech pierwszych rundach: 75 punktów zdobyła Słowaczka Zuzana Rehak-Stefecekova, srebrna medalistka igrzysk w Pekinie (2008) i Londynie (2012). Szer. Sandra Bernal o awans do sześcioosobowego finału powalczy w dwóch kolejnych rundach jutro. W czwartek odbędzie się także finał.

Niestety, na dalszych pozycjach zakończyli swój udział w igrzyskach żołnierze rywalizujący w sportach walki. Szer. Piotr Kuczera odpadł z turnieju dżudoków w kategorii do 90 kg po przegranej przez ippon w pierwszej walce z mistrzem Europy Gruzinem Łaszą Bekaurim. Natomiast szer. rez. Elżbieta Wójcik nie awansowała do ćwierćfinału turnieju bokserskiego w kategorii do 75 kg. Polka przegrała 1:4 z Holenderką Nouchką Fontijn, wicemistrzynią igrzysk w Rio de Janeiro (2016) i trzykrotną wicemistrzynią świata.

Za to dobry wynik w eliminacjach pływaków na dystansie 200 m stylem grzbietowym uzyskał szer. Radosław Kawęcki. Reprezentant CWZS z czasem 1 min 56,83 s zajął szóste miejsce i awansował do półfinału, który odbędzie się jutro.

17 finałów

W czwartek na olimpijskich arenach sportowcy powalczą o 17 kompletów medali. Szansę na podium ma strzelczyni szer. Sandra Bernal. Finał w trapie rozpocznie się o godzinie 7.30 (początek drugiej części kwalifikacji o 2.00). Przed szansą walki o złoto stanie również szer. Beata Pacut. Dżudoczka CWZS i Czarnych Bytom będzie walczyła w kategorii do 78 kg – pierwsze walki rozpoczną się o 4.00, o 10.00 odbędą się repasaże, półfinały i walki o brąz, finał zaś zaplanowano na 11.28.

Jutro, w szóstym dniu zmagań o medale, wystąpią również żeglarki mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar-Hill, pływak szer. Radosław Kawęcki i łuczniczka szer. Sylwia Zyzańska. Żeglarki o godzinie 5.05 rozpoczną trzeci wyścig w klasie 470, a po jego zakończeniu i krótkiej przerwie zaplanowano czwarty wyścig. Kawęcki wystartuje w półfinale na dystansie 200 m stylem grzbietowym (o 4.04), natomiast Zyzańska będzie walczyła (o 2.56) o awans do 1/16 finału z Włoszką Lucillą Boari. W rundzie rankingowej Polka w 72 strzałach uzyskała 630 punktów i zajęła 42. lokatę. Z kolei Włoszkę z 650 punktami sklasyfikowano na 23. pozycji. Zwyciężczyni pojedynku Zyzańska–Boari o 3.35 będzie rywalizowała o awans do 1/8 finału.