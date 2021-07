„Projekt Wojownik”, czyli skok do basenu

To była już 30. edycja „Projektu Wojownik”. Tym razem weterani trenowali w Gdyni pod okiem zawodników KSW – Sebastiana Przybysza i Krystiana Kaszubowskiego. Uczestnicy projektu ćwiczyli walkę wręcz, boks i jogę. Po raz pierwszy w historii „Wojownika” zajęcia odbyły się też na basenie. Nic dziwnego, skoro gospodarzami byli żołnierze z Jednostki Wojskowej Formoza.

Morscy komandosi postarali się, by uczestnikom 30. edycji „Projektu Wojownik” nie zabrakło atrakcji. Żołnierze z JW Formoza zaprezentowali swoim gościom sprzęt, jakim posługują się w czasie służby, zaprosili ich także na pokład łodzi pontonowych dla specjalsów. Punktem kulminacyjnym był trening na basenie. – Woda to dla nas niemal naturalne środowisko, chcieliśmy więc zaprezentować uczestnikom „Wojownika” namiastkę tego, co robimy – mówi instruktor z JW Formoza. Dodaje jednak, że program zajęć był dostosowany do możliwości weteranów, chodziło przede wszystkim o to, aby pokazać ćwiczącym różne techniki działania, gdyby przyszło im się mierzyć z trudną sytuacją w wodzie. Uczestnicy „Projektu Wojownik” musieli np. schodzić na dno basenu, by po chwili wynurzyć się, zaczerpnąć powietrza i wrócić pod wodę. Wyzwaniem było także zadanie polegające na utrzymywaniu się na powierzchni wody z podniesionymi lub związanymi rękoma. – Najważniejsze to nie bać się wody. Bo nawet kiedy wydaje się, że brakuje nam powietrza, nasz organizm zazwyczaj ma jakąś rezerwę. Trzeba tylko wiedzieć, jak się w takiej krytycznej sytuacji zachowywać – podkreśla instruktor.

„Wojownik” nie ograniczył się tylko do zmagań na basenie. Wyzwanie weteranom rzucili również zawodnicy MMA – Sebastian Przybysz i Krystian Kaszubowski, którzy odnoszą sukcesy m.in. w federacji KSW. Uczestnicy mieli też okazję sprawdzić się w boksie (te zajęcia poprowadził trener Tomasz Loska), a nawet ćwiczyli jogę.