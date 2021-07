Przekazanie dowodzenia w PKW Łotwa

28 lipca w bazie wojskowej Adazi odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia w Polskim Kontyngencie Wojskowym na Łotwie.

Uroczystość przekazania obowiązków między zmianami w ramach polskich misji wojskowych jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich żołnierzy znajdujących się na teatrze działań. Jest to pora zarówno na podsumowanie wielomiesięcznej działalności poza granicami kraju jak również podziękowań za wspólną służbę. Dla nowej zmiany PKW wydarzenie to zwiastuje początek wykonywania zadań mandatowych w rejonie misji.



Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku dowódcy COLąd – DKL gen. bryg. Ryszardowi Pietrasowi, któremu towarzyszyli dowódcy VIII i IX zm. PKW Łotwa. Kulminacyjnym punktem uroczystości było podpisanie protokołu przekazania obowiązków.



Podczas uroczystości dowódca łotewskiej brygady zmechanizowanej Col. Sandris Gaugers oraz dowódca Task Force Latvia Col. Jean-Francois Cauden uhonorowali odznaczeniami oraz wyróżnieniami żołnierzy VIII zm. PKW Łotwa, dziękując im za służbę podczas pobytu w Republice Łotewskiej. Apel zakończyła defilada pododdziałów.



W swoim przemówieniu dowódca VIII zmiany mjr Tomasz Dadura podziękował za współpracę dowódcy eFP BG Latvia, pracownikom Ambasady RP na Łotwie oraz żołnierzom wchodzącym w skład wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej. Szczególne słowa uznania skierował do dowódcy łotewskiej brygady zmechanizowanej, który swoimi działaniami nieustannie wspierał misję Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Łotewskiej. Na koniec dowódca podziękował żołnierzom, wyjeżdżającym z rejonu misji, za wspólną służbę oraz ich poświęcenie i zaangażowanie w wykonywanie zadań, życząc im pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w dalszej służbie wojskowej.



Obejmujący obowiązki dowódcy IX zmiany mjr Michał Czarny w swoim przemówieniu podkreślił, że to wielki zaszczyt być częścią eFP BG Latvia. Wyraził przekonanie, że żołnierze 9 Brygady Kawalerii Pancernej są doskonale przygotowani do wykonywania zadań mandatowych w rejonie misji. Na koniec podziękował dowódcy VIII zm. za współpracę oraz życzył żołnierzom bezpiecznego powrotu do kraju.



W uroczystości przekazania dowodzenia udział wzięli: dowódca COLąd – DKL gen. bryg. Ryszard Pietras, dowódca Łotewskiej Brygady Piechoty Zmechanizowanej Col Sandris Gaugers, dowódca Task Force Latvia Col. Jean-Francois Cauden, dowódca enhanced Forward Presence Battle Group Latvia (eFP BG Latvia) Lt Col John Benson oraz zastępca attache obrony ppłk Sławomir Kłosowski.



Główny ciężar zadań podczas sześciomiesięcznego pobytu VIII zmiany PKW Łotwa realizowali żołnierze batalionu czołgów z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Ich misje kontynuować będą pancerniacy z 9 Brygady Kawalerii Pancernej wspierani przez żołnierzy z 1 Brygady Logistycznej. Żołnierze wchodzący w skład IX zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie realizować będzie zadania mandatowe przez najbliższe 6 miesięcy.