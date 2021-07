Polacy blisko podium, ale bez medalu

Polki szansę na zdobycie medalu straciły w pierwszym meczu, w którym ich rywalkami były Estonki. Biało-Czerwone pojedynek, którego stawką był awans do półfinału przegrały 26:29. Mecz rozpoczął się od remisu w walce Trzebińskiej z brązową medalistką tokijskich igrzysk w turnieju indywidualnym Kathriną Lehis. Po wygranych Knapik-Miazgi i Jareckiej Polki objęły prowadzenie. Następnie Knapik-Miazga zremisowała swoją drugą walkę, a Trzebińska wygrała z Eriką Kirpu i nasze reprezentantki prowadziły 14:10. W kolejnym pojedynku Jarecka przegrała trzema trafieniami z Julią Bieljajewą. O dwa trafienia była też od niej lepsza Lehis. Przed ostatnią walką Estonki prowadziły z Polkami 22:21. Ostatni bój stoczyły Trzebińska z Bieljajewą. Lepsza była Estonka, która wygrała 7:5. Rywalki Polek wygrały następnie dwa kolejne pojedynki i wywalczyły złoty medal. Z kolei Biało-Czerwone pokonały 31:25 drużynę Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a potem przegrały 26:33 z Amerykankami.

Wysokie lokaty judoczki i strzelców

Wczoraj 7-8. pozycję w turnieju judoczek wywalczyła w kategorii do 57 kg szer. Julia Kowalczyk. Dzisiaj jej osiągnięcie skopiowała w kategorii do 63 kg st. szer. Agata Ozdoba-Błach. Judoczce z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i AZS AWF Wrocław drogę do brązowego medalu zamknęła Wenezuelka Anriquelis Barrios. Piąta zawodniczka ostatnich mistrzostw świata wygrała pojedynek z Polką w repasażu. Wcześniej reprezentantka Wojska Polskiego wygrała przez ippon z Estefanią Garcią z Ekwadoru oraz sprawiła dużą niespodziankę, eliminując z turnieju, rzutem na ippon, Japonkę Miku Tashiri. Wreszcie w pojedynku o awans do półfinału nasza judoczka przegrała z Włoszką Marią Centracchio. O zwycięstwie reprezentantki Italii zadecydowało trzecie upomnienie Polki przez sędziów.

St. szer. Agata Ozdoba-Błach. Fot. Polski Związek Judo

Na ósmym miejscu zakończyli rywalizację strzeleckich mikstów w strzelaniu z karabinu pneumatycznego szer. Tomasz Bartnik i szer. Aneta Stankiewicz. Polski duet w kwalifikacjach zdobył 630,8 pkt. Biało-Czerwoni do kolejnej fazy rywalizacji awansowali z drugim wynikiem. Lepiej w stawce 29 duetów strzelali jedynie Chińczycy, którzy uzyskali 633,2 pkt. W drugiej rundzie z udziałem ośmiu najlepszych ekip Polacy w dwóch seriach zdobyli 414,0 pkt. Niestety, był to najgorszy wynik w stawce i naszych reprezentantów sklasyfikowano na ósmej pozycji. Najlepsi ponownie byli Chińczycy – uzyskali 419,7 pkt. i to oni zapewnili sobie awans do meczu o złoty medal.

23 finały

Jutro na olimpijskich arenach zostaną rozdane 23 komplety medali. Z reprezentantów Wojska Polskiego o awans do finałów może powalczyć judoka szer. Piotr Kuczera (finał w kategorii do 90 kg o godz. 11.59, a eliminacje rozpoczną się o godz. 4.00). Ponadto w Tokio rywalizować będą: pięściarka szer. rez. Elżbieta Wójcik (o godz. 5.18 rozpocznie walkę w ringu, a jej rywalką w kategorii do 75 kg będzie Nouchka Fontjin), pływak szer. Radosław Kawęcki (o 12.25 rozpoczną się eliminacje na dystansie 200 m stylem grzbietowym), strzelczyni szer. Sandra Bernal (o 2.00 początek kwalifikacji w trapie) i wioślarze st. szer. Michał Szpakowski i szer. Marcin Brzeziński (o 1.40 wystartują w finale B wyścigu czwórek bez sternika).