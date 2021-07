Jutro otwarcie igrzysk olimpijskich w Tokio

Rekordowa ekipa żołnierzy

Szer. Sylwia Zyzańska jest jednym z 66 żołnierzy w 211-osobowym składzie polskiej reprezentacji. Tylu żołnierzy z Polski jeszcze nigdy nie brało udziału w igrzyskach. Przed pięciu laty do Rio de Janeiro poleciało 39 sportowców w mundurach Wojska Polskiego, w 2012 roku w Londynie startowało ich 36, w 2008 roku w Pekinie – 35, a w 2004 roku w Atenach – zaledwie dziewięciu.

Z Aten żołnierze wrócili bez medalu, z Pekinu z dwoma srebrnymi (st. szer. Piotr Małachowski i st. szer. Robert Andrzejuk), z Londynu – ze srebrnym (st. szer. Sylwia Bogacka) i brązowym (szer. Damian Janikowski) oraz z Rio de Janeiro – ze srebrnym (plut. Piotr Małachowski) i dwoma brązowymi (st. szer. Monika Michalik i st. szer. Oktawia Nowacka). Należy przypomnieć, że z trzech ostatnich igrzysk reprezentacja Polski wracała z 11 medalami, a w 2004 z Aten – z 10. A ilu polskich sportowców walczyło o te krążki na czterech ostatnich igrzyskach? W Rio de Janeiro – 240, w Londynie – 218, w Pekinie – 263, a w Atenach – 202. Od igrzysk w 2008 roku stopniowo zwiększa się liczba żołnierzy w reprezentacji olimpijskiej. W Tokio niemal co trzeci polski sportowiec będzie związany z wojskiem. – Pobijemy rekord pod względem frekwencji i mam nadzieję, że przełoży się to na procent zdobytych przez żołnierzy medali. Liczę, że reprezentanci Wojska Polskiego będą najlepsi w medalowych statystykach – stwierdził płk Tomasz Bartkowiak, szef Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.

W Tokio o miejsca na podium będzie walczyć 30 zawodniczek i 26 zawodników z CWZS. Wspomagać ich będzie ośmioro rezerwistów (cztery zawodniczki i czterech zawodników) oraz jeden reprezentant 12 Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecinie – st. szer. Adam Nowicki, który wywalczył przepustkę na igrzyska do startu w maratonie. Najwięcej żołnierzy będzie reprezentować Polskę w lekkiej atletyce:15 lekkoatletów i 10 lekkoatletek. I w tej dyscyplinie sportu, zdaniem pułkownika Bartkowiaka, reprezentanci Wojska Polskiego mają najwięcej szans na wywalczenie miejsc na podium. Oficer najbardziej liczy na kobiecą sztafetę 4x400 m, mar. Wojciecha Nowickiego (rzut młotem) oraz mar. Patryka Dobka, zawodnika, który w tym roku uzyskał w biegu na 800 m drugi wynik na świecie.

Marzenia się spełniają

Reprezentanci Wojska Polskiego będą walczyć o medale w 16 dyscyplinach. W dwóch z nich – w pięcioboju nowoczesnym i wspinaczce sportowej – są zresztą jedynymi reprezentantami Polski. Ponadto zdominowali składy reprezentacji w boksie, judo, strzelectwie sportowym, szermierce i zapasach. Najmłodszym z żołnierzy jest 21-letni sztangista szer. Bartłomiej Adamus, a najstarszym – żeglarka mar. Jolanta Ogar (w kwietniu skończyła 39 lat).

Co ciekawe, większość reprezentantów Wojska Polskiego w Tokio zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich. Wśród 39 debiutantów jest maratończyk st. szer. Adam Nowicki. – Marzenia się spełniają, jeśli się mocno pracuje, aby je zrealizować. Jestem przeszczęśliwy, że udało mi się zdobyć przepustkę na wymarzony start na igrzyskach – przyznał żołnierz z 12 Dywizji Zmechanizowanej po oficjalnym ogłoszeniu przez Polski Komitet Olimpijski składu reprezentacji Polski na XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020. – Do Japonii lecę 24 lipca. Proszę trzymać kciuki, aby nie przytrafiły mi się jakieś problemy zdrowotne – dodał st. szer. Adam Nowicki.

Wśród polskich zawodników są też i tacy, którzy na igrzyskach olimpijskich wystartują już po raz czwarty! Jednym z nich jest dwukrotny srebrny medalista igrzysk sierż. Piotr Małachowski. „Machałek” wywalczył tytuł wicemistrzowski w 2008 roku w Pekinie i osiem lat później w Rio de Janeiro. Z kolei w 2012 roku w finale konkursu w Londynie zajął piąte miejsce. W Pekinie złoto odebrał mu jego obecny trener Estończyk Gerd Kanter, a w Rio – w ostatniej kolejce – Niemiec Christoph Harting. „Machałek” tuż po igrzyskach w Tokio zamierza zakończyć karierę. Zdaje sobie sprawę, że nikomu nie musi nic udowadniać, a jeśli nie zdobędzie brakującego mu złota, nic się nie stanie. – Trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Jestem zadowolony z osiągnięć, spełniam swoje marzenia. Ale w Tokio chcę walczyć raz jeszcze o olimpijskie podium – powiedział „Machałek” w wywiadzie udzielonym reporterowi „Super Expressu” na początku maja.



Po raz czwarty na igrzyskach stawią się kpr. Marcin Lewandowski i szer. Marcin Brzeziński. Obaj jeszcze nie wywalczyli na nich medali. Bliżej tego celu był wioślarz Brzeziński, który w Pekinie i Rio de Janeiro zajął z kolegami z ósemki ze sternikiem piąte miejsce. W 2017 roku Brzeziński i między innymi st. szer. Michał Szpakowski (wystartuje po raz trzeci na igrzyskach) zdecydowali się przesiąść do czwórki bez sternika. W 2019 roku osada wywalczyła tytuł mistrzów świata. Konkurencja w czwórkach jest bardzo wyrównana, ale Polacy kilkakrotnie potwierdzali, że rywale muszą się z nimi liczyć i stać ich w Tokio na medal. Z kolei Marcin Lewandowski nie kryje, że do Japonii leci właśnie po wymarzone trofeum. W Pekinie, Londynie i Rio walczył na dystansie 800 m. Tym razem wystartuje na 1500 m – na tym dystansie przed dwoma laty wywalczył na mistrzostwach świata brązowy medal.



Natomiast po raz trzeci na igrzyskach wystartują: wspomniany już wioślarz Szpakowski, żeglarki: mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar, pływacy: szer. Kacper Majchrzak i szer. Konrad Czerniak, lekkoatleci: kpr. Paweł Wojciechowski, st. szer. Marika Popowicz-Drapała, szer. Justyna Święty-Ersetic i szer. Iga Baumgart-Witan oraz zapaśniczka st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus, która w 2008 roku wywalczyła w Pekinie brązowy medal. Z tej grupy, poza Szpakowskim, największe szanse na medal mają zawodniczki ze sztafety 4x400 m (Święty-Ersetic i Baumgart-Witan).

Z kolei po raz drugi szansę startu na igrzyskach otrzymało 14 żołnierzy: strzelczyni st. szer. Klaudia Breś, pięcioboistka nowoczesna st. szer. Anna Maliszewska, lekkoatleci: st. szer. Jakub Krzewina, szer. Marcin Krukowski, mar. Wojciech Nowicki, szer. Konrad Bukowiecki, mar. Patryk Dobek, szer. Małgorzata Hołub-Kowalik, szer. Joanna Linkiewicz, mar. Paulina Guba, szer. Malwina Kopron i st. szer. Anna Kiełbasińska oraz pływak szer. Radosław Kawęcki i szpadzistka kpr. Magdalena Piekarska-Twardochel. W gronie kandydatów do medali można upatrywać Nowickiego i Dobka oraz zawodniczki ze sztafety 4x400 m (Hołub-Kowalik i Kiełbasińska). Szef CWZS liczy również na szpadzistki. Podporą drużyny może być Piekarska-Twardochel, debiutująca zaś na igrzyskach kpr. Ewa Trzebińska będzie miała dwie szanse na zdobycie medalu – w turnieju drużynowym i indywidualnym. Miłą niespodziankę mogą sprawić kibicom oszczepnik szer. Marcin Krukowski i młociarka szer. Malwina Kopron. Oboje są typowani przez amerykańską agencję prasową Associated Press do zdobycia medali: srebrnego (Krukowski) i brązowego (Kopron).

Agencja AP zresztą optymistycznie ocenia szanse reprezentantów Polski na tokijskich igrzyskach. Amerykanie prognozują, że Biało-Czerwoni mają zdobyć aż 22 medale. Z żołnierzy, poza oszczepnikiem i młociarką, w gronie medalistów – jak ocenia AP – prawdopodobnie znajdą się: mar. Wojciech Nowicki, wioślarska czwórka bez sternika, strzelczyni szer. Sandra Bernal i zapaśnik szer. Tadeusz Michalik. Dwoje ostatnich zadebiutuje na igrzyskach. W przypadku debiutantów o niespodziankę może się też postarać judoczka szer. Julia Kowalczyk, która przed dwoma laty zwróciła na siebie uwagę, zdobywając właśnie w Tokio brązowy medal na mistrzostwach świata.

Weekendowe emocje

Pierwszych medalistów tokijskich igrzysk poznamy w sobotę. Rozpoczęcie pierwszego finału jest planowane na godzinę 3.45 polskiego czasu. O medale w strzelaniu z karabinu pneumatycznego kobiet będzie walczyć osiem zawodniczek. Czy wśród nich znajdzie się szer. Aneta Stankiewicz? Zdecydują o tym wyniki eliminacji, które rozpoczną się w sobotę o godzinie 1.30.

Natomiast o godzinie 5.20 przystąpi do wyścigu eliminacyjnego wioślarska czwórka bez sternika z dwoma żołnierzami w składzie – dwie pierwsze osady zapewnią sobie miejsce w finale.

Pojutrze w finale może również wystąpić druga reprezentantka Wojska Polskiego – o godzinie 9.45 rozpocznie się bowiem mecz o złoto łuczniczych mikstów. Polska para, czyli szer. Sylwia Zyzańska – Sławomir Napłoszek w sobotę o 2.30 powalczy w 1/8 finału. Jeśli im się powiedzie, to od godziny 7.15 rozpoczną rywalizację w ramach ćwierćfinału i potem w półfinale. Natomiast o godzinie 13.00 do zmagań o złoto przystąpią najlepsze szpadzistki. O awans do finału będzie się bić między innymi kpr. Ewa Trzebińska. Szpadzistki wyjdą na plansze o 2.00, a o 10.30 cztery najlepsze zawodniczki zmierzą się w półfinałach. Z kolei od godziny 12.00 będzie można śledzić eliminacje pływaczek na 100 m stylem motylkowym, w których wystąpi szer. Paulina Peda. W sobotę reprezentanci Polski (ale nie żołnierze) pojawią się także w wyścigu kolarzy ze startu wspólnego (początek o 4.00).

Natomiast w niedzielę odbędzie się 18 finałów. W trzech pierwszych wystartują pływacy, którzy będą się ścigać na dystansie 400 m (mężczyźni stylem zmiennym i dowolnym oraz kobiety stylem zmiennym). Natomiast o 4.15 rozpocznie się finał w pistolecie pneumatycznym kobiet. O szansę udziału w nim będzie walczyć od godziny 2.00 st. szer. Klaudia Breś. Drugi strzelecki finał (mężczyźni w karabinie pneumatycznym) rozpocznie się o 8.30. W tej konkurencji trzymamy kciuki za szer. Tomasz Bartnika. Z kolei o 13.00 walkę o złoto stoczą najlepsze florecistki. Czy wśród nich będzie szer. Martyna Jelińska, która o 2.00 przystąpi do rywalizacji w rozgrywkach pucharowych? Kibicom polecamy również wyścig kolarski ze startu wspólnego kobiet (początek o godzinie 6.00).

Żołnierze w składzie reprezentacji Polski na XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020

boks (4 reprezentantów, w tym 3 żołnierzy):

szer. Sandra Drabik (Centralny Wojskowy Zespół Sportowy / klub: Kickboxing Kielce; wiek: 32 lata; konkurencja: waga do 51 kg)

szer. rez. Elżbieta Wójcik (Klub Sportów Walki Róża Karlino; 25; -75 kg)

szer. rez. Damian Durkacz (Concordia Knurów; 22; -63 kg)

judo (6/4):

st. szer. Agata Ozdoba-Błach (CWZS / AZS AWF Wrocław; 33; -63 kg)

szer. Julia Kowalczyk (CWZS / Polonia Rybnik; 23; -57 kg)

szer. Beata Pacut (CWZS / Czarni Bytom; 25; -78 kg)

szer. Piotr Kuczera (CWZS / Kejza Team Rybnik; 26; -90 kg)

kajakarstwo (9/1):

szer. Helena Wiśniewska (CWZS / Zawisza Bydgoszcz; 22; K4 500 m)

kolarstwo górskie (2/1):

szer. rez. Bartłomiej Wawak (Kross Racing Team Bielsko-Biała; 27; wyścig indywidualny)

kolarstwo torowe (12/6):

szer. rez. Marlena Karwacka (Nowatex Ziemia Darłowska; 24; sprint indywidualny i drużynowy, keirin)

szer. rez. Urszula Łoś (Stal Grudziądz; 27; sprint indywidualny i drużynowy, keirin)

szer. rez. Nikol Płosaj (Uczniowski Klub Sportowy Mróz Jedynka Kórnik; 25; madison)

mar. Wojciech Pszczolarski (CWZS / TUFO Pardus Prostějov; 30; madison)

mar. Szymon Sajnok (CWZS / Zawodowa Grupa Kolarska Cofidis; 23; madison, omnium)

szer. rez. Daniel Staniszewski (Pogoń Mostostal Puławy; 24; madison)

lekkoatletyka (66/25):

st. szer. Anna Kiełbasińska (CWZS / Sopocki Klub Lekkoatletyczny; 31; sztafeta 4x400 m)

st. szer. Marika Popowicz-Drapała (CWZS / Zawisza Bydgoszcz; 33; sztafeta 4x100 m)

szer. Iga Baumgart-Witan (CWZS / Budowlany KS Bydgoszcz; 32; bieg na 400 m, sztafeta 4x400 m)

mar. Paulina Guba (CWZS / AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin; 30; pchnięcie kulą)

szer. Małgorzata Hołub-Kowalik (CWZS / AZS UMCS Lublin; 28; sztafeta 4x400 m)

szer. Klaudia Kardasz (CWZS / Podlasie Białystok; 25; pchnięcie kulą)

szer. Malwina Kopron (CWZS / AZS UMCS Lublin; 26; rzut młotem)

szer. Joanna Linkiewicz (CWZS / AZS AWF Wrocław; 31; bieg na 400 m przez płotki)

mar. Aleksandra Lisowska (CWZS / AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn; 30; maraton)

szer. Justyna Święty-Ersetic (CWZS / AZS AWF Katowice; 28; bieg na 400 m, sztafeta 4x400 m)

sierż. Piotr Małachowski (CWZS / Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Wrocław; 38; rzut dyskiem)

st. kpr. Arkadiusz Gardzielewski (CWZS / WKS Śląsk Wrocław; 35; maraton)

mat Marcin Chabowski (CWZS / Pomerania Szczecinek; 35; maraton)

kpr. Marcin Lewandowski (CWZS / AZS UMCS Lublin; 34; bieg na 1500 m)

kpr. Paweł Wojciechowski (CWZS / Zawisza Bydgoszcz; 32; skok o tyczce)

st. szer. Jakub Krzewina (CWZS / Organizacja Środowiskowa AZS Poznań; 31; sztafeta 4x400 m)

st. szer. Adam Nowicki (12 Dywizja Zmechanizowana / Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin; 30; maraton)

szer. Mateusz Borkowski (CWZS / Rudzki KS Łódź; 24; bieg na 800 m)

szer. Konrad Bukowiecki (CWZS / AZS UWM Olsztyn; 24; pchnięcie kulą)

mar. Patryk Dobek (CWZS / MKL Szczecin; 27; bieg na 800 m)

szer. Marcin Krukowski (CWZS / Warszawianka Warszawa; 29; rzut oszczepem)

mar. Wojciech Nowicki (CWZS / Podlasie Białystok; 32; rzut młotem)

szer. Michał Rozmys (CWZS / UKS Barnim Goleniów; 26; bieg na 1500 m)

szer. Tymoteusz Zimny (CWZS / OŚ AZS Poznań; 23; sztafeta 4x400 m)

szer. rez. Cyprian Mrzygłód (AZS Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk; 23; rzut oszczepem)

łucznictwo (2/1):

szer. Sylwia Zyzańska (CWZS / Łucznik Żywiec; 24; indywidualnie, mikst)

pięciobój nowoczesny (3/3):

st. szer. Anna Maliszewska (CWZS / Olimpia Zielona Góra; 28; indywidualnie)

st. szer. Sebastian Stasiak (CWZS / Olimpia Zielona Góra; 28; indywidualnie)

szer. Łukasz Gutkowski (CWZS / Stowarzyszenie Pięciobój Polski CWKS Legia Warszawa; 23; indywidualnie)

pływanie (17/4):

szer. Paulina Peda (CWZS / AZS AWF Katowice; 23; 100 m stylem grzbietowym, 100 m stylem motylkowym)

szer. Konrad Czerniak (CWZS / AZS UMCS Lublin; 32; 50 m stylem dowolnym)

szer. Radosław Kawęcki (CWZS / Cali Condors San Francisco; 29; 200 m stylem grzbietowym)

szer. Kacper Majchrzak (CWZS / Warta Poznań; 28; 50 m stylem dowolnym)

podnoszenie ciężarów (3/1):

szer. Bartłomiej Adamus (CWZS / Zawisza Bydgoszcz; 21; kategoria do 96 kg)

strzelectwo sportowe (5/4):

st. szer. Klaudia Breś (CWZS / Zawisza Bydgoszcz; 27; pistolet pneumatyczny 60 strzałów i pistolet sportowy 30+30 strzałów)

szer. Sandra Bernal (CWZS / WKS Śląsk Wrocław; 22; trap 125)

szer. Aneta Stankiewicz (CWZS / Zawisza Bydgoszcz; 26; karabin pneumatyczny 60 strzałów i mix, karabin dowolny 3x40 strzałów)

szer. Tomasz Bartnik (CWZS / Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa Sekcja Strzelecka; 31; karabin pneumatyczny 60 strzałów i mix, karabin dowolny 3x40 strzałów)

szermierka (5/3):

kpr. Magdalena Piekarska-Twardochel (CWZS / AZS AWF Warszawa; 34; szpada drużynowo)

kpr. Ewa Trzebińska (CWZS / AZS AWF Katowice; 32; szpada indywidualnie i drużynowo)

szer. Martyna Jelińska (CWZS / AZS AWF Poznań; 29; floret indywidualnie)

wioślarstwo (22/2):

st. szer. Michał Szpakowski (CWZS / Zawisza Bydgoszcz; 32; czwórka bez sternika)

szer. Marcin Brzeziński (CWZS / Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie; 37; czwórka bez sternika)

wspinaczka sportowa (1/1):

szer. Aleksandra Mirosław (CWZS / Klub Wspinaczkowy Kotłownia Lublin; 27; wielobój)

zapasy (6/5):

st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus (CWZS / WKS Grunwald Poznań; 38; styl wolny -68 kg)

szer. Jowita Wrzesień (CWZS / Centrum Sportu i Rekreacji Dąbrowa Górnicza; 27; styl wolny -57 kg)

szer. Roksana Zasina (CWZS / Zgierskie Towarzystwo Atletyczne; 32; styl wolny -53 kg)

szer. Tadeusz Michalik (CWZS / Sobieski Poznań; 30; styl klasyczny -97 kg)

szer. Kamil Rybicki (CWZS / Mazowsze Teresin; 24; styl wolny -74 kg)

żeglarstwo (9/2):

mar. Jolanta Ogar (CWZS / Uczniowski Klub Żeglarski Wiking Toruń; 39; klasa 470)

mar. Agnieszka Skrzypulec (CWZS / Pogoń Szczecin; 32; klasa 470)