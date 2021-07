Podejmij wyzwanie razem z weteranem!

Podczas misji w Afganistanie uległ ciężkiemu wypadkowi. Teraz – w 10. rocznicę tamtych wydarzeń – podejmuje sportowe wyzwanie, które nazwał „Decathlon Wojownika”. Przez dwa dni poszkodowany weteran będzie wykonywał serie 10 ćwiczeń z 10 dyscyplin. – Zapraszam wszystkich do przyłączenia się i zrobienia choć jednego ćwiczenia. Nie chodzi o wynik, lecz o aktywność! – zachęca.

– Do sportowego wyzwania, które nazwałem „Decathlonem Wojownika”, przygotowuję się od kwietnia 2021 roku, gdy po operacji kolana wróciłem do służby – opowiada plut. Tomasz Rożniatowski, żołnierz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie służy na stanowisku „zdolny z ograniczeniami”. W ułożeniu planu treningów pomógł mu kolega Adrian Troszek. – Były one dość wyczerpujące, ale Tomek zrealizował je w 99 procentach. Jako zawodnik jest on obecnie w życiowej formie – ocenia Adrian Troszek.

Weteran zamierza wykonać 10 serii ćwiczeń w ciągu dwóch dni: 22 i 23 lipca 2021 roku. Pierwszego dnia chce przejechać 100 kilometrów na rowerze (startuje o godzinie 4.30), następnie wykona szereg ćwiczeń – będzie podciągał się na drążku (10 razy po 10 powtórzeń), zrobi 10 serii po 10 przysiadów ze sztangą, „przepłynie” 10 kilometrów na ergometrze i zrobi serię brzuszków: 10 razy po 50.