Ćwiczenie " Three Swords 2021" rozpoczęte

W manewrach, które odbywają się na terenie Międzynarodowego Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa, oddalonego o ok. 20 km od polskiej granicy, biorą udział żołnierze z Litwy, Polski, Ukrainy oraz obserwatorzy ze Stanów Zjednoczonych. W podzielonych na cztery etapy działaniach weźmie udział przeszło 1200 żołnierzy i 200 pojazdów.

REKLAMA

Ćwiczenie LITPOLUKRBRIG po raz pierwszy odbywa się na terytorium Ukrainy, potrwa do 30 lipca br. Jego głównym celem jest ocena możliwości jednostek w operacjach dowodzonych przez brygadę oraz doskonalenie procesu dowodzenia pododdziałami w działaniach taktycznych w środowisku międzynarodowym.

Są to drugie w ciągu ostatniego miesiąca międzynarodowe manewry na Ukrainie. Na przełomie czerwca i lipca na południu kraju i na Morzu Czarnym odbywały się ćwiczenia Sea Breeze 2021. Były organizowane przez Ukrainę i USA. W ćwiczeniach uczestniczyło ok. 5 tys. wojskowych z 17 krajów NATO i partnerów Sojuszu, a także 32 okręty, 40 samolotów i 18 jednostek do zadań specjalnych. Polskę reprezentowali marynarze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża – oficerowie Marynarki Wojennej RP oraz żołnierze Grupy Nurków Minerów.

Tekst: SGWP