"Szkolę się, żeby szkolić innych" - Terytorials ukończył wymagający kurs rozpoznania

12 lipca 2021 r. na terenie Ośrodka Poligonowego Wojsk Lądowych – Orzysz w Bemowie Piskim odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów przez podpułkownika Craiga Broylesa – dowódcę Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Polsce. Wydarzenie to było zwieńczeniem 5-tygodniowego, wyczerpującego kursu rozpoznania Light Close Reconnaissance Patrolman Cadre 2021, zorganizowanego przez żołnierzy armii brytyjskiej. Pierwsza część kursu odbyła się w Bemowie Piskim, część druga, egzaminacyjna, w Drawsku Pomorskim.

Do kursu przystąpiło łącznie 28 żołnierzy z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski, z czego tylko połowie udało się go ukończyć. Do tego ścisłego grona należy żołnierz 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej – jedyny polski żołnierz, który sprostał temu wyzwaniu.

„Moi przełożeni dali mi okazję, której nie mogłem nie wykorzystać i jestem im za to wdzięczny. To służba w Wojskach Obrony Terytorialnej umożliwiła mi skorzystanie z tej możliwości rozwoju. Moją misją jest szkolić się, żeby szkolić innych, więc nieustannie poszukuję okazji do dalszego kształcenia się”. – powiedział terytorials.