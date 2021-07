Podwyższony stan gotowości WOT-u

Żołnierze wojsk obrony terytorialnej pomogą mieszkańcom i pracownikom różnych instytucji z regionów, które ucierpiały na skutek nawałnic. Aby wsparcie było udzielone jak najszybciej, w WOT obowiązuje stan podwyższonej gotowości. Terytorialsi, którzy zostaną wezwani do stawienia się na służbie, będą mieli 12 godzin, aby dotrzeć do jednostki.

– W związku z sytuacją pogodową podjąłem decyzję o podwyższeniu gotowości wojsk obrony terytorialnej. Do pomocy mieszkańcom w każdej chwili mogą ruszyć m.in. żołnierze z odpowiednim sprzętem ratowniczym i medycy – poinformował dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Oznacza to, że żołnierze stacjonujący w regionach, które w ostatnich dniach szczególnie ucierpiały z powodu nawałnic, mogą zostać wezwani do pomocy. O konieczności stawiennictwa zostaną poinformowani za pośrednictwem wojskowego systemu KTSA, aplikacji Yammer i wiadomości SMS. Od momentu otrzymania powiadomienia będą mieli 12 godzin na to, aby stawić się w jednostce. Dotyczy to przede wszystkim terytorialsów mających uprawnienia do obsługi pił spalinowych, łodzi, cystern, pomp, agregatów prądotwórczych, kierowców autokarów i operatorów dronów oraz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy. Z obowiązku stawiennictwa są zwolnieni żołnierze – medycy i strażacy – którzy z racji swojego zawodu są już zaangażowani w działania antykryzysowe w swoich instytucjach.