Blisko 500 dni działań przeciwepidemicznych 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT

Aktywnymi uczestnikami tych wydarzeń są żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przez blisko 500 dni wykonali szereg zadań dla wsparcia i ochrony przeciwepidemicznej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (i nie tylko). W początkowym okresie pandemii wspierali placówki medyczne i stacje sanitarno epidemiologiczne. Udzielali również wsparcia innym brygadom, m.in. 14 Zachodniopomorskiej BOT przy monitorowaniu granicy RP podczas pierwszego lockdownu. Pomagali Policji przy monitoringu osób przebywających na kwarantannie oraz dostarczali posiłki seniorom we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim przebiegała na wielu płaszczyznach. Wymierne efekty tych działań to m.in. paczki świąteczne, które trafiały z okazji Bożego Narodzenia czy Świąt Wielkanocnych do weteranów i kombatantów z kujaw.

13 lipca 2021 r. to 496 dzień operacji, w ramach której żołnierze WOT w całym kraju pomagają społeczeństwu w przeciwdziałaniu wirusowi SARS CoV-2. W początkowej fazie epidemii działania przebiegały pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Następnie przeszły płynnie w „Trwałą Odporność”, która trwa do dziś.

REKLAMA

W kujawsko-pomorskiej brygadzie powstał specjalny zespół do spraw transportu butli z tlenem, którym dowodził koordynator. Sierż. Klunder był odpowiedzialny za planowanie tras pojazdów transportujących pełne butle do szpitali, skąd odbierano puste zbiorniki, które były niezwłocznie transportowane do placówek zajmujących się ich uzupełnianiem. Łącznie przewieziono 5891 pustych butli oraz 11540 butli pełnych, dzięki czemu ponad 320000 l tlenu dostarczonego przez żołnierzy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ratowało życie w szpitalach województwa. Pomocy nie odmawiano praktycznie nikomu, kto znajdował się w potrzebie. Wyszkoleni żołnierze w przystosowanych do tego celu pojazdach transportowali zakażone osoby, które wymagały regularnego dializowania. Nieocenioną pomocą była również infolinia działająca przy Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej charakter zmieniał się wraz z upływem czasu, począwszy od wsparcia psychologicznego, poprzez informację jak starać się o wsparcie Terytorialsów w zabezpieczeniu sanitarnym obozów i kolonii letnich, aż do pomocy seniorom w rejestracji i transportach na szczepienia. W poniedziałek 5 lipca 2021 r. infolinia przestała działać pod nr telefonu – 800 100 115. Teraz dzwoniący na ten numer są przekierowywani na ogólnopolską infolinię 989 oraz na stronę www.nfz.gov.pl.

Żołnierze WOT wyspecjalizowali się również w procesie dekontaminacji pomieszczeń. W ten sposób pomogli między innymi w Domach Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach i Bożenkowie, Publicznym Przedszkolu w Skępem, czy domach studenckich Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Kujawsko-pomorscy Terytorialsi wspierali również Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w Strzałkowie. Największe punkty wymazowe w województwie (m.in. przy torze żużlowym Motoarena w Toruniu) były prowadzone właśnie przez żołnierzy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od początku operacji wykonali już ponad 550 donacji krwi. Łączna ilość tego cennego, życiodajnego daru, jaki można dać drugiej osobie to ponad 248 l. Jak łatwo policzyć średnio każdego dnia od początku pandemii żołnierz 8 K-PBOT oddaje krew w punkcie krwiodawstwa w województwie.

Obecnie kujawsko-pomorscy żołnierze w oliwkowych beretach pomagają na ponad 20 Punktach Szczepień Masowych. Każdego dnia do tego zadania jest kierowanych kilkudziesięciu mundurowych. Np. 7 lipca było ich ponad sześćdziesięciu, a w punktach, w których byli obecni, wykonano ponad 9500 szczepień przeciwko SARS-CoV-2. M.in. dzięki akcji szczepień mamy stabilniejszą sytuację epidemiologiczną. Nie usypia to czujności żołnierzy. Zespół Działań Przeciwkryzysowych działa 24 h na dobę i monitoruje skrzynkę, na którą spływają wnioski o pomoc. W razie potrzeby żołnierze pozostają w stałej gotowości do działania. Wirus już kilkukrotnie pokazał, że lekceważony potrafi uderzyć ze zdwojoną siłą. Dlatego powtarzamy po raz kolejny #Szczepimy się! Jeżeli chcesz zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, wejdź na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl i wpisz nazwę swojego powiatu. Uzyskasz nr telefonu do rekrutera z Twoich okolic, który odpowie na Twoje pytania i przeprowadzi od początku do końca przez proces rekrutacji. Jeszcze nigdy nie było to tak proste. Marzenia o zostaniu żołnierzem Rzeczypospolitej są na wyciągnięcie ręki. Przekonaj się sam/a!

Źródło: DWOT