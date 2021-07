Kto dostarczy drony dla wojska

Jak się okazało, zainteresowanie przemysłu prezentacją własnych (albo tylko oferowanych do sprzedaży przez dany podmiot) produktów jest ogromne. Chęć udziału w konsultacjach rynkowych zgłosiło do Inspektoratu Uzbrojenia MON ponad 20 podmiotów z kraju i zagranicy.

– Do wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących bezzałogowych statków powietrznych klasy mini zgłosiły się: WB Electronics SA; Dilectro Sp. z o.o.; Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych; AP-Flyer Sp. z o.o.; MSP InnTech Sp. z o.o.; Polska Grupa Zbrojeniowa SA; FlyFocus Sp. z o.o.; Asseco SA; Leonardo S.p.A.; Enamor Sp. z o.o.; Survey Copter SASU oraz Alioth Logistics Sp. z o.o. – informuje mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia MON.

– Natomiast w przypadku BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu zgłosiły się: FlyArgo Sp. z o.o.; WB Electronics SA; AP-Flyer Sp. z o.o.; Ibcol Sp. z o.o.; Alioth Logistics Sp. z o.o.; Enamor Sp. z o.o.; MSP InnTech Sp. z o.o.; Polska Grupa Zbrojeniowa SA; Leonardo S.p.A. oraz Survey Copter SASU – dodaje rzecznik.

Spotkania z przedstawicielami przemysłu rozpoczną się pod koniec lipca i potrwają do końca września.

Jakich dronów szukają WRiA?

Oba typy dronów – klasy taktycznej krótkiego zasięgu oraz bezzałogowce klasy mini – muszą mieć możliwość przekazywania danych do systemu kierowania ogniem Topaz, który jest używany przez polskie jednostki artylerii.

Poza tym w przypadku BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu ma to być konstrukcja ważąca maksymalnie 150 kg, osiągająca wysokość co najmniej 5000 m, będąca w stanie spędzić w powietrzu przynajmniej 6 godzin i którą można wyposażyć w ważące łącznie ponad 25 kg: głowicę optoelektroniczną, podświetlacz celu oraz radar.

W przypadku BSP klasy mini siły zbrojne oczekują, że będzie to dron o wadze nie więcej niż 12 kg, zdolny spędzić w powietrzu co najmniej 2 godziny na minimalnej wysokości 3500 m.

Albatros – kolejny etap

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował również o kolejnym etapie ogłoszonego na początku tego roku przetargu na drony klasy taktycznej krótkiego zasięgu – pionowego startu o kryptonimie „Albatros” dla marynarki wojennej. Wojsko chce kupić dwa zestawy maszyn, które mają być wykorzystywane do zadań rozpoznawczych oraz akcji poszukiwawczo-ratowniczych na morzu.

Jak informuje mjr Płatek, do złożenia ofert handlowych zostały dopuszczone tylko dwie z sześciu firm, które zgłosiły się do Inspektoratu Uzbrojenia. Do tego etapu przeszły WB Electronics SA oraz Schiebel Elektronische Geräte GmbH. To, która z tych firm zdobędzie zlecenie na dostawę Albatrosów, okaże się przełomie 2021 i 2022 roku. Inspektorat Uzbrojenia nie ujawnia wartości kontraktu.