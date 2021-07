Polskie maskowanie Wisły

Konsorcjum – spółek Miranda i Lubawa oraz Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej – będzie dostawcą systemów maskowania i pozoracji do zamówionych przez Wojsko Polskie dwóch baterii systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot. Wartość kontraktu wynosi prawie 70 mln zł. To kolejne zlecenie dla polskich podmiotów związane z programem „Wisła”.

Maskowanie Patriotów

Wartość kontraktu opiewa łącznie na prawie 70 mln zł, z czego 36 mln zł to suma zamówienia gwarantowanego, a 33 mln zł – kwota dotycząca zamówienia w tzw. prawie opcji, z którego Wojsko Polskie może, ale nie musi skorzystać.

Szczegóły dotyczące systemu maskowania Patriotów, podobnie jak harmonogram dostaw, są niejawne. O zawarciu kontraktu poinformowała spółka Lubawa S.A., która jest zobowiązana do przekazywania tego typu informacji ze względu na regulacje prawne wynikające z obrotu jej akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Lubawa od wielu lat dostarcza Wojsku Polskiemu różnego typu systemów maskowania i pozoracji. W 2019 roku spółka podpisała np. kontrakt wart 165 mln zł na dostawę ponad 4600 sztuk siatek Berberys, które chronią wojskowy sprzęt przed okiem nieprzyjaciela oraz przed rozpoznawczymi środkami termalnymi i radiolokacyjnymi.

Wisła coraz bardziej polska

Podpisana wczoraj umowa to kolejny kontrakt „polonizujący” system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy Patriot, który niedawno kupiła Polska.

Do tej pory amerykańska spółka Raytheon, producent Patriotów, podpisała umowy m.in.: z firmą Agregaty Pex-Pool Plus Janusz Kania z Dębicy (na wyprodukowanie kontenerów do systemów łączności oraz elementów zabezpieczenia technicznego), z Hutą Stalowa Wola (na dostarczenie 16 wyrzutni M903), ze spółką PIT-Radwar (na dostarczenie anten systemu IFF – identyfikacji „swój–obcy”), a także z firmą Teldat (na dostawy sieciocentrycznych routerów do systemu łączności i dowodzenia).

Natomiast koncern Lockheed, który dostarczy SZRP pociski do systemu Patriot, czyli rakiety PAC-3 MSE, podpisał umowę z Polską Grupą Zbrojeniową. Na mocy tego porozumienia w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi Oddział w Dęblinie oraz w Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce będą produkowane elementy rakiet PAC-3 MSE.