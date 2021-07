Żołnierze gotowi na igrzyska w Tokio

W wojsku, jak i w sporcie liczy się siła charakteru. Życzę wam jak najlepszych wyników i dziękuję za waszą codzienną służbę – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami, którzy wezmą udział w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Polskę będzie reprezentowało 215 sportowców, z czego aż 61 to wojskowi.

Spotkanie Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, z żołnierzami, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w igrzyskach, odbyło się dziś w Warszawie. Szef MON-u podkreślał, że zarówno służba w wojsku, jak i uprawianie sportu mają ze sobą wiele wspólnego – wymagają siły, nie tylko fizycznej, ale także charakteru, sprawności i konsekwencji w dążeniu do wyznaczonych celów. – Państwo łączą te dwa powołania. Dziękuję za to, że będąc żołnierzami Wojska Polskiego, uprawiacie sport, bo dzięki temu nie tylko rozsławiacie imię Polski na arenie międzynarodowej, ale również stanowicie przykład dla waszych koleżanek i kolegów, którzy służą w szeregach Wojska Polskiego – zwrócił się do sportowców minister. Zaznaczył, że spośród wszystkich 215 zawodników, którzy tworzą polską kadrę narodową, aż 61 to żołnierze. To największa liczba w historii polskich reprezentacji na igrzyska. Pięć lat temu do Rio de Janeiro pojechało 39 polskich żołnierzy, do Londynu 38, a do Pekinu – 31. – Jestem pewien, że z honorem będziecie walczyć o jak najlepsze miejsca – powiedział szef MON-u. – Wszyscy będziemy wam kibicować, wierząc w to, że osiągniecie sukces. Ten sukces będzie wasz, Polski i Wojska Polskiego. Życzę wam jak najlepszych wyników i dziękuję za waszą codzienną służbę – zaznaczył.

W imieniu wojskowej reprezentacji głos zabrała szer. Justyna Święty-Ersetic, mistrzyni Europy w biegu na 400 m i w sztafecie 4x400 m. – Już niedługo oczy całego świata będą skierowane na sportowe areny Tokio. Droga do igrzysk nie była łatwa, na kwalifikację olimpijską pracowaliśmy przez kilka ostatnich lat. Wyrzeczenia, samozaparcie, walka ze słabościami, a przede wszystkim ciężka praca doprowadziły nas do tego miejsca – mówiła zawodniczka. Podziękowała także za wsparcie, jakiego resort obrony udziela żołnierzom sportowcom. – Obiecujemy dołożyć wszelkich starań, aby na tegorocznych igrzyskach „Mazurek Dąbrowskiego” brzmiał jak najczęściej. Jesteśmy dumni, że możemy reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, a tym samym służyć Niepodległej – podkreśliła.