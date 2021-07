Pożegnanie bohaterów

Na cmentarzu w Kalinowie spoczęły szczątki pięciu bezimiennych bohaterów, którzy zginęli w czasie III Powstania Śląskiego. Uroczystość pogrzebowa odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z udziałem żołnierzy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

Pożegnanie pięciu bezimiennych bohaterów III Powstania Śląskiego rozpoczęło się od Mszy świętej w kościele w Wysokiej, po której odprowadzono doczesne szczątki żołnierzy na cmentarz parafialny w Kalinowie. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych na czele z Dowódcą Garnizonu Opole i 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pułkownikiem Maciejem Siudakiem.

Obecny na uroczystości Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa przypomniał o obowiązku państwa wobec poległych bohaterów – „Dla nas jest to obowiązek za nich się pomodlić i upomnieć się o pamięć o bohaterach Rzeczpospolitej. Wysyłamy jasny sygnał dla żyjących, że państwo polskie o swoich bohaterach nie zapomina, że choćby minęło sto lat, to my ich pochowamy”.