6 MBOT wśród liderów rekrutacji

W sobotę, 26 czerwca ponad 130 ochotników rozpoczęło szesnastodniowe szkolenie podstawowe. Połowa z nich to uczniowie i studenci, którzy do wojska postanowili wstąpić w ramach akcji “Wakacje z WOT”. Jednak zamiast wakacyjnego odpoczynku na poligonie czekała ich prawdziwa “szkoła życia”: szesnaście dni intensywnych ćwiczeń bez względu na warunki atmosferyczne czy samopoczucie, setki stron teorii do przyswojenia, treningi sprawnościowe, a to wszystko zgodnie z planem dnia żołnierza i dyscypliną wojskową.

W myśl zasady, jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny poprzeczka zawieszona jest wysoko. Jednak żołnierze każdego dnia podejmują rękawice i nie żałują decyzji o wstąpieniu w kamasze: - Zajęcia są bardzo wymagające, ale dzięki wsparcia instruktorów i dowódców kompanii dajemy sobie radę. Najwięcej emocji wzbudziło pierwsze strzelanie, a pierwsza musztra dała nogom w kość - mówi odbywająca szkolenie szer. Joanna Bujak.

W minioną niedzielę do ochotników dołączyło prawie 40 rezerwistów, którzy przysięgę wojskową mają już za sobą, a na poligonie doskonalą swoje wojskowe rzemiosło. Nie oznacza to jednak, że obowiązuje ich taryfa ulgowa – muszą przejść ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze. Rezerwiści mają już za sobą przygotowanie do strzelania, a przed nimi m.in. taktyka czy utrwalanie regulaminów.

Pełne wyszkolenie terytorialsa trwa 3 lata, jednak pierwszym egzaminem, przed którym staną nowo wcieleni żołnierze będzie „pętla taktyczna”, czyli sprawdzenie umiejętności nabytych w trakcie szkolenia poligonowego. Zwieńczeniem szkoleń będzie zaplanowana na najbliższą sobotę, 10 lipca uroczysta przysięga wojskowa. Przystąpią do niej żołnierze ze szkolenia podstawowego, ale również blisko 40 żołnierzy kończących szkolenie weekendowe.

“Zawsze gotowi, zawsze blisko” - to motto Wojsk Obrony Terytorialnej nieustannie przyświecające żołnierzom w służbie lokalnej społeczności. Jednak WOT to nie tylko poświęcenie, ale również możliwość ustawicznego rozwoju. Żołnierze mają możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności. Dla żołnierzy, którzy marzą o kolejnych stopniach wojskowych organizowane są kursy podoficerskie i oficerskie. Pozwalają one uzyskać stopień kaprala, a następnie podporucznika.

- Doceniamy zaangażowanie żołnierzy, a tym najbardziej ambitnym otwieramy ścieżkę do rozwoju i awansów - podkreśla płk Witold Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych, którego zadaniem jest obrona i wsparcie lokalnych społeczności. To formacja, która doskonale łączy tradycję z nowoczesnością, odpowiadając na potrzeby współczesnego człowieka. Prowadzone na wysokim poziomie szkolenia sprawiają, że żołnierze są przygotowani do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie formuła służby (obowiązkowy jeden weekend w miesiącu) sprawia, że swoją działalność w WOT można z powodzeniem łączyć z życiem zawodowym i prywatnym. Najlepszymi tego przykładami są żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, których historie dostępne są tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/6bot/c5847f41-4cf4-428c-b707-78a36d829dda/ .

Tekst: Weronika Chochoł/6 MBOT