Kolejnych 300 ochotników dołączyło do terytorialsów

W miniony weekend kolejnych 300 ochotników rozpoczęło służbę w WOT w ramach pięciu Brygad OT. Większość z nich to młodzi ludzie, którzy rozpoczęli szkolenie podstawowe w ramach projektu „Wakacje z WOT”.

3 lipca br. w koszarach wojskowych w Kielcach, Szczecinie i Wrocławiu stawili się w większości uczniowie i studenci. Szkolenia w ramach projektu „Wakacje z WOT” to dla nich świetna okazja, żeby pogodzić naukę ze służbą wojskową. Tego typu projekty to odpowiedź na potrzeby uczniów, studentów i nauczycieli, którzy wykorzystując przerwę w nauce mogą odbyć szesnastodniowe szkolenie podstawowe, złożyć przysięgę wojskową i rozpocząć służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Równolegle w dniach 3 i 4 lipca, w kolejnych dwóch brygadach OT ruszyły szkolenia wyrównawcze – tzw. „ósemki” dla rezerwistów.

Dzień powołania jest pierwszym dniem służby ochotników, którzy swoje kroki kierują do Wojsk Obrony Terytorialnej. W pierwszy dzień szkolenia ochotnicy wypełniają niezbędne dokumenty, przechodzą bieżące badanie lekarskie, oraz weryfikują swoją sprawność fizyczną. Co najważniejsze – od pierwszego dnia, założą mundur żołnierza Wojska Polskiego. Terytorialsi przez kolejne dni będą szkolić się z praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, taktyki, przetrwania w trudnych warunkach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy topografii. Również od pierwszego dnia ochotnicy będą wyposażani w karabinek MSBS GROT, z którym nie rozstaną się do ostatniego dnia szkolenia.