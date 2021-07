Pierwsza mistrzyni Wojska Polskiego!

– Rywalizacja o medale była bardzo zacięta. Rekordowe wyniki osiągnięto podczas pokonywania toru przeszkód w ośrodku sprawności fizycznej. Najlepszy w historii mistrzostw wynik uzyskał kpt. Marcin Kołoszuk, a aż czterech zawodników dobiegło do mety w rewelacyjnym czasie, poniżej 48 s – ocenia ppłk Sebastian Krasoń z Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Oficer zaznacza, że po raz pierwszy do rywalizacji z mężczyznami na torze przeszkód i w biegu patrolowym przystąpiły dwie zawodniczki. – Reprezentantki wojsk obrony terytorialnej przetarły szlak innym. Zresztą o tym, że OSF nie jest straszny dla kobiet w mundurach polskiego wojska przekonałem się już przed kilkoma laty podczas mistrzostw Czarnej Dywizji – dodał podpułkownik.

Historyczne zwycięstwo

Rywalizacja w Braniewie przejdzie do historii wojskowego sportu za sprawą st. szer. Anny Peksy, która – jako pierwsza kobieta służąca w polskiej armii – została wojskową mistrzynią w strzelaniu z karabinka. Przed trzema laty szer. Angelika Gałązka z reprezentacji 12 Dywizji Zmechanizowanej zdobyła tytuł wicemistrzowski. – Angelika jako pierwsza z kobiet wywalczyła miejsce na podium w rywalizacji indywidualnej. Jednak nie przypuszczałam, że to właśnie ja będę pierwszą w historii mistrzynią – przyznała st. szer. Anna Peksa. W Braniewie zawodniczka uzyskała w pierwszej serii 96 oczek na 100 możliwych, a w drugiej – aż 99. W sumie trafiła 15 razy w „dziesiątkę” i pięciokrotnie w „dziewiątkę”. Po pierwszej serii z 97 punktami prowadził szer. Paweł Murawski, a drugie miejsce z 96 oczkami zajmowało czworo sportowców. W drugiej serii najlepsza była starsza szeregowa Peksa, a drugi wynik (98 pkt.) miał st. szer. Krystian Sikorski. Po zsumowaniu rezultatów z obu serii złoto przypadło zawodniczce z 12 DZ, srebro Sikorskiemu, a brąz Murawskiemu.

– Anię wystawiłam do strzelania jako ostatnią w naszej drużynie. Wiedziałam, że poradzi sobie z presją. Idąc na stanowisko nie znała rezultatów uzyskanych przez rywali. Dzięki temu mogła skupić się wyłącznie na wykonaniu swojego zadania – uważa st. kpr. Anna Znamirowska, trenerka reprezentacji 12 DZ w strzelaniu z karabinka. Zawodniczka przyznaje, że wolała nie znać wyników. – Chciałam skupić się wyłącznie na strzelaniu – mówi. – Zapanowałam nad nerwami i oddechem. A potem byłam zaskoczona z uzyskanego wyniku – przyznaje zawodniczka. – Tak niewiele zabrakło do setki. Jeszcze nie widziałam tarczy z takim rezultatem – dodaje trener Znamirowska.

Pierwsza mistrzyni Wojska Polskiego uzyskała wynik 195 punktów, co jest jej rekordem życiowym, ale – jak mówi – na ostatnim treningu przed wyjazdem do Braniewa udało jej się zdobyć, i to z wolnej ręki, 197 oczek. Teraz celem st. szer. Anny Peksy jest pobicie rekordu Polski na wojskowym czempionacie.

Rekord kapitana Kołoszuka

W drużynowej rywalizacji na torze Ośrodka Sprawności Fizycznej zwyciężyła reprezentacja 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, w której pobiegli: sierż. Adam Marcinkowski, kpt. Marcin Kołoszuk, st. szer. Marcin Antczak, szer. Michał Kania, kpr. Dariusz Siek, ppor. Łukasz Domaracki, szer. Piotr Flasz, plut. Dominik Gałązka, sierż. Andrzej Kanicki i chor. Łukasz Setny. Reprezentanci Czarnej Dywizji uzyskali czas 1 min 10,41 s. Drugie miejsce – ze stratą 4,78 s – zajęła ekipa z 12 Dywizji Zmechanizowanej, a trzecie reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego – podchorążowie przegrali srebro o niespełna sekundę.

– Ekipa Czarnej Dywizji uzyskała znaczną przewagę nad rywalami, ale o pozostałe miejsca na podium rywalizacja była bardzo zacięta. Dużą niespodziankę sprawili podchorążowie, zdobywając brąz. A o wysokim poziomie rywalizacji świadczy fakt, że mimo uzyskania czasu poniżej 1 min 17 s nie udało się wywalczyć medalu reprezentantom gospodarzy – podkreślił ppłk Sebastian Krasoń. Podopiecznym sierżanta Marcinkowskiego nie udało się wprawdzie pobić rekordu Polski w rywalizacji zespołowej, ale ta sztuka udała się zwycięzcy biegu indywidualnego. Kpt. Marcin Kołoszuk z Czarnej Dywizji pokonał tor w Braniewie w czasie 44,51 s. – Marcin pobiegł rewelacyjnie i w rekordowym biegu odzyskał tytuł mistrzowski – relacjonuje st. chor. sztab. Tomasz Mucha z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Chorąży Mucha dobrze ocenia występ na czempionacie reprezentacji Czarnej Dywizji. – Wygraliśmy w „generalce”, ale nie spodziewałem się aż tak dobrych wyników. Byliśmy najlepsi w klasyfikacji łącznej dwóch konkurencji i zajęliśmy drugie miejsca w obu strzelaniach. W pistolecie wojskowym, po zliczeniu punktów zdobytych w rywalizacji indywidualnej i drużynowej, okazało się, że pierwszą lokatę przegraliśmy dosłownie o milimetr – przyznał chorąży i pochwalił złotego medalistę st. chor. sztab. Pawła Bocianiaka, którego wybrano najbardziej wartościowym zawodnikiem mistrzostw w strzelaniu z pistoletu wojskowego. – Nasz reprezentant fantastycznie strzelał podczas rywalizacji drużynowej. W pierwszej serii uzyskał 99 pkt. na 100 możliwych, a w drugiej był perfekcyjny i trafiał tylko w „dziesiątkę” – dodał chorąży Mucha.

Dobre wyniki gospodarzy

Tylko jednemu zawodnikowi udało się w rywalizacji indywidualnej obronić tytuł mistrzowski sprzed roku. Złoto po raz drugi z rzędu wywalczył w biegu patrolowym sierż. Tomasz Jędraszek z 16 Dywizji Zmechanizowanej. Tytuł wicemistrzowski w tej konkurencji obronił również reprezentant gospodarzy – st. szer. Krzysztof Żebrowski. Natomiast w rywalizacji drużynowej złoty i srebrny medalista oraz mjr Piotr Szpigiel, szef Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej, zajęli piątą lokatę.

Gospodarze mistrzostw bardzo dobrze wypadli w klasyfikacji generalnej imprezy. Zajęli drugie miejsce ex aequo z silną reprezentacją 12 Dywizji Zmechanizowanej. W rywalizacji indywidualnej reprezentanci 16 DZ zajęli także dwa miejsca na podium w obu konkurencjach strzeleckich. Srebro w strzelaniu z karabinka zdobył st. szer. Krystian Sikorski, a brąz szer. Paweł Murawski. Natomiast drugie miejsce w strzelaniu z pistoletu wojskowego zajął st. chor. sztab. Radosław Heyka, trzecie st. chor. Robert Krzyżewski. Z kolei szer. Maciejowi Skibskiemu nie udało się obronić tytułu mistrzowskiego na torze przeszkód OSF – był drugi.

Na podium najbardziej wartościowi zawodnicy mistrzostw w poszczególnych konkurencjach. Fot. chor. Norbert Lachowicz

Wyniki

strzelanie z karabinka, indywidualnie

1. st. szer. Anna Peksa (12 Dywizja Zmechanizowana) 195 pkt.

2. st. szer. Krystian Sikorski (16 Dywizja Zmechanizowana) 194 pkt.

3. szer. Paweł Murawski (16 Dywizja Zmechanizowana) 194 pkt.

4. st. szer. Patryk Cymbała (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 191 pkt.

5. st. szer. Seweryn Furman (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 190 pkt.

6. st. szer. Tomasz Hrupek (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 189 pkt.

strzelanie z karabinka, drużynowo

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej 759 pkt.

2. siły powietrzne 755 pkt.

3. 16 Dywizja Zmechanizowana 754 pkt.

4. 12 Dywizja Zmechanizowana 750 pkt.

5. wojska obrony terytorialnej 740 pkt.

6. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 737 pkt.

strzelanie z pistoletu wojskowego, indywidualnie

1. st. chor. sztab. Paweł Bocianiak (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 181 pkt.

2. st. chor. sztab. Radosław Heyka (16 Dywizja Zmechanizowana) 181 pkt.

3. st. chor. Robert Krzyżewski (16 Dywizja Zmechanizowana) 179 pkt.

4. kpt. Marek Mirowski (12 Dywizja Zmechanizowana) 177 pkt.

5. st. chor. Tomasz Wojtiuk (siły powietrzne) 176 pkt.

6. st. chor. sztab. Marcin Grochowiak (siły powietrzne) 175 pkt.

strzelanie z pistoletu wojskowego, drużynowo

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej 762 pkt.

2. siły powietrzne 758 pkt.

3. 12 Dywizja Zmechanizowana 755 pkt.

4. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 749 pkt.

5. 16 Dywizja Zmechanizowana 745 pkt.

6. 18 Dywizja Zmechanizowana 738 pkt.

bieg patrolowy, indywidualnie

1. sierż. Tomasz Jędraszek (16 Dywizja Zmechanizowana) 86 pkt.

2. st. szer. Krzysztof Żebrowski (16 Dywizja Zmechanizowana) 88 pkt.

3. st. szer. Michał Pajda (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 93 pkt.

4. kpr. Adam Struk (12 Dywizja Zmechanizowana) 95 pkt.

5. szer. Krzysztof Szymanowski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 99 pkt.

6. st. szer. Krzysztof Madejski (12 Dywizja Zmechanizowana) 116 pkt.

bieg patrolowy, drużynowo

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej -26 pkt.

2. 12 Dywizja Zmechanizowana -2 pkt.

3. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 25 pkt.

4. wyższe szkolnictwo wojskowe 33 pkt.

5. 16 Dywizja Zmechanizowana 37 pkt.

6. 18 Dywizja Zmechanizowana 39 pkt.

pokonywanie toru przeszkód OSF, indywidualnie

1. kpt. Marcin Kołoszuk (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 44,51 s

2. szer. Maciej Skibski (16 Dywizja Zmechanizowana) 45,32 s

3. st. szer. Krzysztof Woźniak (12 Dywizja Zmechanizowana) 47,04 s

4. szer. Łukasz Jarząbski (16 Dywizja Zmechanizowana) 47,55 s

5. szer. Paweł Kujawa (12 Dywizja Zmechanizowana) 48,37 s

6. st. szer. Paweł Aleksandrowicz (16 Dywizja Zmechanizowana) 48,42 s

pokonywanie toru przeszkód OSF, zespołowo

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej 70,41 s

2. 12 Dywizja Zmechanizowana 75,19 s

3. wyższe szkolnictwo wojskowe 76,15 s

4. 16 Dywizja Zmechanizowana 76,97 s

5. siły powietrzne 78,84 s

6. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 80,86 s

klasyfikacja końcowa

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej Żagań 44 pkt.

2. 12 Dywizja Zmechanizowana Szczecin 37 pkt.

2. 16 Dywizja Zmechanizowana Olsztyn 37 pkt.

4. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 31 pkt.

5. siły powietrzne 30 pkt.

6. 18 Dywizja Zmechanizowana Siedlce 25 pkt.

7. wyższe szkolnictwo wojskowe 20 pkt.

8. wojska obrony terytorialnej 18 pkt.

9. marynarka wojenna 8 pkt.