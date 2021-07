Kolejne Kraby i Poprady w linii

Jednostki operacyjne wojsk lądowych zyskały nową broń. Osiem armatohaubic Krab zostało przekazanych do 23 Pułku Artylerii. To już ostatnia partia 155-milimetrowych dział zamówionych dla jednostki w Bolesławcu. Natomiast 20 Brygada Zmechanizowana otrzymała trzy samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad.

Do 23 Pułku Artylerii z Bolesławca dotarła kolejna partia 155 mm armatohaubic Krab. Producent broni – Huta Stalowa Wola – przekazał osiem Krabów, trzy przeznaczone do nich wozy dowodzenia oraz dwa wozy amunicyjne. Oznacza to, że śląski pułk dysponuje już pełnym, składającym się z 24 dział, Dywizjonowym Modułem Ogniowym (DMO) Regina i tym samym dostawy tej broni do jednostki z Bolesławca zostały zakończone.

Przypomnijmy, że zawarta w grudniu 2016 roku umowa w sprawie Krabów przewiduje, że do końca 2024 roku Sił Zbrojne RP otrzymają cztery DMO Regina (czyli 96 dział) plus prawie sto pojazdów specjalistycznych – dowodzenia i logistycznych. Wartość kontraktu to ponad 4,6 mld zł.

Obecnie Wojsko Polskie dysponuje już trzema modułami Regina – w 5 Lubuskim Pułku Artylerii, 11 Mazurskim Pułku Artylerii, a teraz w 23 Śląskim Pułku Artylerii. Czwarty DMO trafi najprawdopodobniej do pułku artylerii tworzonego w ramach 18 Dywizji Zmechanizowanej. Niewykluczone również, że ministerstwo obrony zamówi kolejne Kraby na potrzeby dywizjonów artylerii samobieżnej z brygad zmechanizowanych.

Poprady do Bartoszyc i nie tylko

Drugim typem nowoczesnego uzbrojenia, które przekazano w ubiegłym tygodniu do jednostek operacyjnych są Samobieżne Przeciwlotnicze Zestawy Rakietowe (SPZR) Poprad. Trzy zestawy tej broni trafiły do 20 Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc.

Zgodnie z podpisanym w grudniu 2015 roku kontraktem, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka PIT-Radwar ma do końca 2021 roku dostarczyć za ponad miliard złotych 77 egzemplarzy (plus dwa prototypy) Popradów.

Do tej pory do SZ RP przekazano 60 egzemplarzy, które trafiły m.in. do 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, 15 Pułku Przeciwlotniczego z Gołdapi oraz do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

W tym roku do jednostek operacyjnych ma zostać przekazanych w sumie 19 Popradów. Ponieważ trzy trafiły do pododdziałów przeciwlotniczych w kwietniu, trzy pod koniec maja, a trzy pod koniec czerwca, oznacza to, że do końca roku wojsko wzbogaci się jeszcze o dziesięć egzemplarzy tej broni.

SPZR Poprad to jedne z najnowocześniejszych na świecie systemów obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu – VSHORAD. Dzięki czterem rakietom przeciwlotniczym Grom lub Piorun, Poprady są w stanie zestrzelić nieprzyjacielskie samoloty, śmigłowce i drony oddalone o 5500 m i lecące nie wyżej niż 3500 m nad ziemią. A ponieważ wykrywają cele przy użyciu zaawansowanej głowicy optoelektronicznej, same są przy tym prawie niewykrywalne dla nieprzyjaciela.

155 mm armatohaubice Krab to obecnie najpotężniejszy oręż artyleryjski polskich wojsk lądowych. Działo to jest w stanie wystrzelić w ciągu 10 sekund aż trzy pociski, którymi można atakować cele oddalone nawet o 40 km. Ważąca ponad 50 t konstrukcja może jechać w terenie z prędkością około 30 km/h, a po utwardzonych drogach z prędkością około 60 km/h.