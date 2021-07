Łódzcy terytorialsi szkolili się na wędrzyńskim poligonie

Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolili się na poligonie w Wędrzynie ze sposobów przemieszczania się przez infrastrukturę miejską, wspinaczki oraz strzelectwa na wodzie i na lądzie.

Terytorialsi z 91 i 92 batalionu lekkiej piechoty szkolili się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. W ramach dodatkowego szkolenia poligonowego żołnierze doskonalili swoje umiejętności z zakresu czarnej taktyki na Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym, dodatkowo przeszli kurs wspinaczki i uczyli się przemieszczania w terenie miejskim. Ćwiczyli także nad jeziorem Buszno, gdzie załogi łodzi pływających oddawały strzały do celów na wodzie i na brzegu jeziora.

Z perspektywy kolejnych dni wykonywanie zadań na poligonie było coraz trudniejsze nie tylko ze względu na intensywny program szkoleniowy, ale też trwający upał czy ulewny deszcz. Zajęcia rozpoczynały się wcześnie rano i trwały do późnych godzin wieczornych. Zrealizowane zostało strzelanie z pojazdów i płynącej łodzi. To szkolenie wzmocniło cechy psychofizyczne naszych żołnierzy, a poprzez działanie w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych przygotowało ich do realizacji ekstremalnych zadań – powiedział ppor. Bartosz Szkopek, szef sekcji szkoleniowej 91 blp.