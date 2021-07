Dowództwo Operacyjne świętuje

To symbol odwagi, godności i jedności żołnierskiej. Warto na niego zasłużyć – mówił prezydent Andrzeja Duda, wręczając sztandar nadany Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Uroczystość odbyła się w dniu święta jednego z głównych dowództw w Wojsku Polskim.

– Dowództwo Operacyjne działa od 17 lat i przez ten czas przeprowadziło polskie wojsko przez wszystkie najtrudniejsze zadania, przede wszystkim realizowane na misjach na całym świecie, gdzie nasi żołnierze niejednokrotnie narażali zdrowie i życie dla wspólnego bezpieczeństwa – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Jej głównym punktem było poświęcenie i przyznanie sztandaru wojskowego nadanego przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP. – Jest on znakiem uosabiającym Rzeczpospolitą Polską, symbolem odwagi, godności i dumy, a także jedności i wspólnoty żołnierskiej. Warto na niego zasłużyć, czcić go i w razie potrzebny bronić do końca – zaznaczył prezydent.