Ćwiartka Cyfrowej Brygady

Ćwierć wieku temu jednostka przejęła dziedzictwo m.in. 3 Dywizji Strzelców Wielkopolskich i 17 Dywizji Piechoty. Jej patronem został przywódca powstania wielkopolskiego gen. Józef Dowbor-Muśnicki. – Przez kolejne 25 lat żołnierze brygady byli zawsze tam, gdzie wymagał tego interes naszego państwa – podkreśla płk Dariusz Kosowski, dowódca 17 WBZ. Tworzyli polskie grupy bojowe podczas misji w Iraku, a potem w Afganistanie. Służyli w Czadzie, Bośni i Hercegowinie, a teraz tworzą kolejne zmiany polskiego kontyngentu w Rumunii. – Można powiedzieć, że zbudowali rzetelną markę, która w oczach przełożonych jest gwarantem dobrze wykonanego zadania – dodaje dowódca. Żołnierze 17 WBZ wielokrotnie przecierali szlaki swoim kolegom z innych jednostek. To właśnie oni stali się pierwszymi w Wojsku Polskim użytkownikami kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, a ostatnio też samobieżnych moździerzy Rak. Ze względu na szerokie wykorzystywanie systemów informatycznych jednostka dorobiła się też miana Cyfrowej Brygady.

Dziś wyposażeniu 17 WBZ mogli się przyjrzeć z bliska mieszkańcy Międzyrzecza. Tam właśnie na co dzień stacjonuje jej dowództwo. Z okazji święta jednostki na ulicach miasta została zorganizowana defilada. Oprócz Raków i Rosomaków przed widzami przejechały m.in. armatohaubica Dana, potężny Hardun, który służy do ewakuacji wozów bojowych uszkodzonych na polu walki, czy samobieżny zestaw przeciwlotniczy Hibneryt. Potem jeszcze pojazdy te zostały zaprezentowane podczas wystawy statycznej na międzyrzeckim rynku. Same obchody rozpoczęły się już w czwartkowy wieczór. Wówczas to odbył się uroczysty capstrzyk przed pomnikiem żołnierzy poległych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju. Wojskowi z 17 WBZ uczcili w ten sposób m.in. trzech swoich kolegów z jednostki, którzy nie wrócili z misji w Afganistanie. Główne uroczystości rozpoczęły się w piątkowe południe w kościele pw. św. Wojciecha oraz na międzyrzeckim rynku. W programie znalazły się uroczysta msza, okolicznościowe przemówienia, występy artystyczne oraz wręczanie wyróżnień.

– Nasza brygada jest jedną z największych jednostek w Polsce. Wchodzi w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i stacjonuje w trzech garnizonach – w Międzyrzeczu, Wędrzynie oraz Krośnie Odrzańskim – przypomina ppor. Anna Dominiak, rzecznik 17 WBZ.