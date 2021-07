Święto 10 Opolskiej Brygady Logistycznej

Formowanie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej rozpoczęło się 9 lutego 1999 roku, a już cztery miesiące później, 30 czerwca, jednostka rozpoczęła realizację swojego pierwszego zadania, jakim było wysłanie do Macedonii pierwszego Narodowego Elementu Wsparcia w ramach misji NATO KFOR. Na pamiątkę tamtego wydarzenia ustanowione zostało coroczne święto brygady. O historii, tradycjach, ale również o aktualnych zadaniach realizowanych przez jednostkę opowiedział podczas uroczystej zbiórki dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pułkownik Maciej Siudak. Dowódca podziękował także żołnierzom i pracownikom za profesjonalizm i poświęcenie w codziennej służbie, podziękował również zaproszonym gościom za wsparcie brygady w codziennej działalności. Na koniec swojego przemówienia dowódca podkreślił – „Aktualny dorobek 10 Opolskiej Brygady Logistycznej daje nam powód do dumy i świadomość ogromnych możliwości. Jestem przekonany, że wciąż będziemy w stanie podnosić poziom realizacji zadań, doskonalić nasze umiejętności i stawiać sobie ambitne cele”.

Zaproszony na uroczystość sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa gratulując osiągnięć brygady podziękował żołnierzom i pracownikom słowami: - „Dziś chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za Waszą służbę na pierwszej linii walki i troski o bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a w sposób szczególny tego regionu i tego miasta. (..) W tym miejscu chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za cały Wasz dorobek i Waszych czcigodnych poprzedników w całej historii 10 Opolskiej Brygady Logistycznej”.

Obecny zastępca szefa logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pułkownik Piotr Wagner podkreślił rolę 10 Opolskiej Brygady Logistycznej – „Od momentu swojego powstania 10 Opolska Brygada Logistyczna realizuje ważne i odpowiedzialne zadania w zakresie logistycznego zabezpieczenia wojsk, stając się jednym z najmocniejszych ogniw systemu logistycznego w całych Siłach Zbrojnych. Dziś jest sprawnie funkcjonującym organizmem, efektywnie realizującym coraz trudniejsze zadania oraz dysponującym znakomitą kadrą wojskową i cywilnymi specjalistami”.

Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski nawiązał natomiast do zadań realizowanych przez 10 Opolską Brygadę Logistyczną w walce z pandemią koronawirusa – „Te mijające lata, rok ubiegły i bieżący, to są lata, kiedy można było zawsze na państwa liczyć. W opolskich szpitalach, tych walczących z koronawirusem na pierwszej linii, czy w Opolu, czy w Kędzierzynie – Koźlu, czy gdziekolwiek indziej w województwie opolskim, zawsze byliście do dyspozycji. I to często byliście do dyspozycji na pierwszej linii, nawet w tych pierwszych momentach, kiedy nie było jeszcze wiadomo jak agresywny i śmiertelny jest ten wirus. Swoją odwagą zaświadczyliście, że na Wojsku Polskim, na 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej możemy zawsze polegać. I za to serdecznie dziękuję”.

Do życzeń dołączył się również prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski. – „Z okazji święta 10 Opolskiej Brygady Logistycznej chciałbym wyrazić podziękowania za piękną służbę pełnioną na rzecz Polski, ale również podziękować za służbę na rzecz mieszkańców Opola, których tutaj reprezentuję. W ich imieniu chcę Wam złożyć wyrazy najwyższego podziękowania. Powiedzieć Wam, że jesteśmy z Was dumni, dumni z Waszej odwagi, z tego co robicie na rzecz miasta. Chciałbym również podziękować Waszym rodzinom za to, że niosą z Wami trudy żołnierskiej służby”.

W dniu święta swoją obecnością opolskich logistyków zaszczycili również przedstawiciele władz samorządowych województwa dolnośląskiego, dowódcy i komendanci jednostek wojskowych i służb mundurowych Garnizonu Opole i Brzeg, przedstawiciele instytucji państwowych oraz partnerów społecznych.

Uroczystość była okazją do podziękowań i wyróżnienia żołnierzy szczególnie zaangażowanych w realizację zadań służbowych w kraju i na misjach poza jego granicami. Wręczono Gwiazdy Afganistanu, Gwiazdę Morza Śródziemnego, medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Odznaki Honorowe Wojsk Lądowych oraz odznaki pamiątkowe 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Dowódca brygady pułkownik Maciej Siudak został wyróżniony Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego. Szczególnym momentem uroczystości było wręczenie przez sekretarza stanu w MON Marcina Ociepę dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pułkownikowi Maciejowi Siudakowi Chorągwi Wojska Polskiego. Na zbiórce specjalne listy wręczył żołnierzom 1 batalionu logistycznego Dyrektor Instytutu Śląskiego dr Bartosz Kuświk, którym w ten sposób podziękował za pomoc w ratowaniu księgozbioru instytutu, po awarii w marcu ubiegłego roku.



W przeddzień uroczystej zbiórki, żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej spotkali się w Kościele p.w. bł. Czesława w Opolu na mszy świętej w intencji kadry i żołnierskich rodzin. Mszę świętą odprawił kapelan Garnizonu Opole ksiądz kapitan Radosław Mazur. Dowódca 10 Brygady Logistycznej oraz zebrani żołnierze i pracownicy wojska wysłuchali kazania oraz przyjęli błogosławieństwo na kolejne lata służby.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik